Gli ulivi centenari con il tronco nodoso e contorto sono spettacolari e molto decorativi. Molti li piantano nei loro giardini al mare, spendendo anche molti soldi. Ma poi non sono capaci di capire se gli alberi acquistati stanno bene o no di salute.

A volte capita di vedere il tronco di un ulivo con dei buchi: attenzione, perchè la pianta in questi casi potrebbe anche morire. Ecco come salvarlo con la mini guida messa a punto dagli esperti consultati da Noi della Redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Tutta colpa dei funghi

Un ulivo con i buchi nel tronco fa paura agli agricoltori esperti, perché sanno che bisogna confrontarsi con una terribile minaccia: la carie dell’ulivo. Si tratta di una malattia causata da un fungo che colpisce il tronco e può aggravarsi, porta la pianta fino alla morte. Fare un controllo periodico al tronco dell’ulivo per controllare se questi buchi si estendono o no, non basta. Bisogna intervenire con decisione.

La carie è una malattia contagiosa

La carie dell’ulivo, che attacca il cuore dell’albero, è una malattia contagiosa, si trasmette alle altre essenze del giardino. La causa va cercata nei batteri che si trovano sotto la corteccia. Una cattiva potatura potrebbe aver creato delle “ferite” nell’ulivo, delle spaccature che possono riempirsi di acqua piovana, di scorie di terra.

Da qui l’arrivo dei batteri fungini. Che cercano subito di penetrare nelle branche e nel tronco dell’ulivo, scendere verso la base della pianta oppure muoversi verso la cima, in modo lento e progressivo. Passando, però, per il midollo, per gli elementi strutturali del fusto che sono il cambio cribo-vascolare e all’esterno la corteccia.

Ci sono almeno sei tipi di funghi in circolazione, che creano la temutissima carie: il phellinus fresianus, il fomes, il coriolus versicolor, la poria medula-panis, il coriolus hirsutus e l’irpex.

Se il nostro ulivo ha i buchi nel tronco potrebbe morire, ecco come salvarlo

La malattia è conclamata se il tronco e le branche sono infestate da un marciume pesante. La corteccia tende a staccarsi e si crea un vuoto d'aria. Il marciume rende alcune aree del tronco spugnose e fibrose.

Il legno diventa bianco se il fungo ha attaccato la lignina. Se, invece, diventa nero, vuol dire che il fungo ha attaccato la cellulosa. Se non siamo bravi a individuare la tipologia di fungo che causa i danni alla pianta, rivolgiamoci a uno specialista di potature. Che taglierà via i rami malati con forbici e strumenti ben disinfettati e userà del mastice protettivo sulle ramificazioni più grandi. Trattandole più avanti con verde rame o poltiglia bordolese.