I lavoratori aspettano la cassa integrazione che sostituisce i mancati stipendi nei mesi di pandemia. Gli anziani vedono aumentare i prezzi dei beni di consumo e mettono mano al vitalizio privato che molti hanno costruito da soli, per integrare la pensione. Nel mentre, ieri sera, la commissione Contenziosa del Senato ha annullato il taglio dei vitalizi agli ex senatori deliberata dall’ufficio di presidenza di Palazzo Madama. Sono stati tutti accolti i ricorsi presentati da numerosi ex senatori grazie ai 3 voti a favore su 5, quelli di 2 tecnici e del presidente della commissione Giacomo Caliendo (FI), mentre i due i contrari sono quelli dei senatori della Lega, Simone Pillon e l’ex M5s, Alessandra Riccardi. Palazzo Madama dovrà anche restituire quanto tagliato dall’ottobre 2018, quando il provvedimento fu approvato su spinta del M5s.

A volta ritornano, i vitalizi agli ex parlamentari

Pochi spiccioli? No proprio. Stiamo parlando di 56 milioni di euro del 2019 e altrettanti per il 2020. Un risparmio di 280 milioni a legislatura, 200 dalla Camera e 80 dal Senato. È questa la cifra che venne calcolata dopo la “sforbiciata” voluta dall’allora Presidente del Senato. La delibera sul taglio dei vitalizi era stata approvata da entrambi i rami del Parlamento, con la previsione di entrare in vigore dall’ 1 gennaio 2019. Il primo via libera è arrivato il 12 luglio, con l’approvazione a Montecitorio, il secondo il 16 ottobre con l’ok di Palazzo Madama. In tutto sono circa 2.700 i vitalizi erogati agli ex parlamentari, per un importo totale di circa 200 milioni di euro.

Sorpresa e sconcerto dai capi partito

Per il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, la decisione della commissione Contenziosa del Senato, “è uno schiaffo a un Paese che soffre”. Su quanto accaduto ieri sera è arrivato anche il commento del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Ma davvero c’è ancora qualcuno che pensa ai vitalizi nonostante un’emergenza di questa portata? Abbiamo già abolito i vitalizi e non abbiamo alcuna intenzione di ripristinarli”, ha detto.

Duro anche il commento di Nicola Zingaretti (Pd) e di Matteo Salvini (Lega): “Il ripristino dei vitalizi per gli ex senatori è una vergogna. La Lega si oppone e si opporrà sempre al ritorno dei vecchi privilegi”. Per il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, invece è stata “bocciata una delibera antigiuridica”. Dopo lo sconcerto e i commenti indignati, stiamo a vedere come faranno per ripristinare i tagli e in quanto tempo ci riusciranno.