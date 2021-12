In occasione delle festività, ma non solo, le acconciature ricoprono un ruolo molto importante per avere un aspetto curato.

Oltre alle classiche acconciature, però, una delle tendenze tornate dal passato per rimanere sono gli accessori per capelli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Si tratta di accessori che vanno dalle pinze ai fermagli, ai foulard e, ai più amati, cerchietti.

Soprattutto questi sono riusciti a conquistare anche le più scettiche. Perfetti da indossare su qualsiasi tipologia di capello, da quelli lunghi a quelli corti passando per le lunghezze medie.

Un accessorio evergreen che, da solo, riesce a donare eleganza e classe anche al look più semplice e sportivo.

A seconda del cerchietto scelto potrà essere utilizzato dalla mattina alla sera, dall’ufficio alla cena.

Per le festività si possono utilizzare anche cerchietti più eccentrici che non permetteranno di passare inosservate.

Tra le amanti di questo accessorio troviamo moltissime influencer che sono riuscite a farlo tornare prepotentemente in auge.

A sorpresa è questo ricercatissimo accessorio per capelli lunghi o corti la vera tendenza dell’inverno per un look sofisticato

Come si scriveva sono sicuramente accessori adatti a qualsiasi taglio di capelli. Romantici su capelli lunghi e grintosi ma iper femminili su quelli corti.

Sia il fast fashion che l’alta moda si stanno sbizzarrendo nelle proposte di questi accessori. Ce ne sono in diversi materiali e dimensioni oltre che di prezzo.

I cerchietti proposti per le festività sono colorati e spesso esagerati, piume e brillantini saranno veri protagonisti.

Se si sceglie un cerchietto stravagante sarà perfetto con un look monocolore, dal nero al bianco. In alternativa, i più sobri saranno perfetti anche con abbinamenti più colorati ma che non passeranno inosservati.

Alcuni cerchietti sono realizzati per valorizzare proprio i capelli corti. Si potrà scegliere un cerchietto semplice per tutti i giorni e più ricercato per le occasioni speciali. Nella grande varietà di cerchietti se ne potranno scegliere anche con grandi fiori o piume, stravaganti per farsi notare.

Con capelli lunghi, invece, potrà essere indossato sia con i capelli sciolti che legati in una coda di cavallo.

In ogni caso si consiglia di sistemare il cerchietto ad una distanza di tre centimetri dalla fronte per un look più elegante.

Si sconsiglia di sistemarlo molto indietro o molto avanti sulla fronte per non vanificare l’effetto bon ton.

Dove comprare

Chi cerca cerchietti super colorati, spessi e particolari potrà optare per quelli proposti da Zara a 20 euro. In alternativa ci sono quelli legati proposti da Gucci a 220 euro o super colorati di Etro a 90 euro. Cerchietti sottili o bombati, tuttavia si potranno trovare un po’ ovunque sia online che in negozio. Ecco, quindi, perché a sorpresa è questo ricercatissimo accessorio per capelli lunghi o corti la vera tendenza dell’inverno per un look sofisticato.