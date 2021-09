La maggior parte di noi è rientrata sul lavoro e sente già la nostalgia delle vacanze. Allora perché non prenotare qualche volo last minute per passare un week end lontani da stress e incombenze? Ecco dei suggerimenti dalla Redazione: a settembre sono queste le località italiane migliori per godersi in tranquillità il mare caldo e cristallino. Andiamo dunque insieme alla scoperta di tre meravigliose isole del Mediterraneo. Queste essendo situate al largo sono perfette da visitare in questa stagione perché tutto il periodo estivo ha contribuito a rendere più calde e piacevoli le loro acque. La loro conformazione piccola e raccolta poi contribuirà a rendere la nostra vacanza tardiva veramente indimenticabile.

Le prime due fanno parte della meravigliosa regione Sicilia. Stiamo parlando di Pantelleria e di Lampedusa. Alla prima abbiamo già dedicato un articolo esaustivo illustrandone in pillole le innumerevoli bellezze. Infatti, questa terra vanta una meravigliosa biodiversità. Oltre al caratteristico giro in barca c’è molto altro: è possibile concedersi fanghi termali nello specchio di Venere, nuotare nel pittoresco lago delle Ondine, ma anche concedersi una sauna naturale. Lampedusa invece è perfetta per concedersi del relax sulla rinomatissima spiaggia dei conigli e per dedicarsi a dei percorsi di trekking. Per gli amanti dello sport sono presenti, infatti, degli ottimi percorsi escursionistici, ma anche attività di snorkeling e itinerari per vedere i delfini. Infine, non bisogna farsi mancare una visita alla sua “gemella” Linosa.

Le meraviglie presenti nel gioiello delle isole ponziane

L’ultima invece è molto comoda per chi si trova nel Centro Italia. Si tratta di Ponza, delizioso isolotto situato al largo della regione Lazio. Generalmente si approda prendendo un aliscafo da Anzio, facilmente raggiungibile in treno dalla capitale. Una volta arrivati si rimarrà stupiti dal colore intenso del mare che ad ogni ora assume una sfumatura diversa. Per questo consigliamo di fare un giro in barca e di vedere tutti gli angoli dell’isola, comprese le piscine, le calette e le Grotte di Ponzio Pilato. Consigliamo poi di spostarsi leggermente per visitare anche la vicina Palmarola. È possibile anche però fare delle piccole escursioni in canoa o sullo stand up paddle. Chi invece preferisse una spiaggia è sempre possibile recarsi presso quella del Frontone. Infine, sono presenti anche degli interessanti resti romani come alcune ville, la cisterna e l’acquedotto.

