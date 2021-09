Settembre è un mese generoso di frutta e verdura. In questo momento infatti possiamo ancora godere di alcuni prodotti estivi, ma iniziare a gustare quelli autunnali. Alcuni di questi sono davvero unici da non lasciarsi scappare per i loro tanti benefici. E oggi parleremo proprio di una famiglia di alimenti che appartengono a questa categoria. A settembre mettiamo nel carrello questa bomba di salute ricca di fibre e anticolesterolo per realizzare piatti semplici e gustosi.

Alcune sue varietà sono presenti tutto l’anno, altre invece sono particolarmente gustose proprio a settembre. Per questo dobbiamo approfittarne. Il nostro corpo ci ringrazierà, ma anche il portafoglio. Questo alimento, infatti, è fra i più economici che ci siano. Senza contare che una piccola quantità riesce a saziarci molto facilmente. Certo, dobbiamo fare attenzione a non far diminuire le sue proprietà benefiche durante la preparazione. Infatti, pochi conoscono l’errore che tutti facciamo a tavola e che fa schizzare il nostro colesterolo.

Uno dei cibi più salutari ed economici di settembre è senza dubbio il fagiolo. Questi non sono altro che i semi di alcune piante conosciute come leguminose. Ne esiste un grandissimo numero di varietà, come i borlotti e i cannellini. Possiamo gustarli freschi da giugno sino a novembre approfittando delle loro straordinarie proprietà nutrizionali. I fagioli contengono per lo più carboidrati, seguiti da proteine e una bassa percentuale di lipidi. Alcuni contengono anche buone quantità di ferro, zinco e selenio.

La caratteristica più evidente dei fagioli però è il loro alto contenuto di fibre. Cioè vuol dire che favoriscono la funzionalità dell’intestino ci e raggiungiamo velocemente la sensazione di sazietà. Un’altra importante proprietà la riceviamo grazie alla lecitina. Questa scioglie i lipidi impedendo che si depositino nel sangue aiutando quindi evitando l’accumulo di colesterolo.

Alcuni studi suggerirebbero che i fagioli aiutino anche contro l’aterosclerosi, ma questi non sono ancora confermati. Non esistono controindicazioni contro il consumo di questi legumi. Allo stesso tempo dobbiamo chiaramente evitarne il consumo in caso di allergie specifiche. Stesso dicasi se soffriamo di particolari patologie intestinali come la colite. In caso di dubbio consigliamo sempre un consulto dal proprio medico curante.

I fagioli sono un classico della verdura giovane tipica di settembre. Possiamo realizzare zuppe ma anche insalate a seconda di come decidiamo di prepararli.

Sono altrettanto salutari i fagiolini, infatti questo ortaggio riduce il rischio di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e cancro. Inoltre, sono un altro legume tipico di questo mese.