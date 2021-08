Sul finire dell’estate balconi e giardini esterni si svuotano di colore. Le piante estive cominciano a sfiorire e perdono la loro bellezza. È il momento giusto per dedicarsi alla coltivazione delle piante da interno. Infatti, si può ricreare la stessa ricchezza floreale degli ambienti esterni anche dentro casa. Grazie alle piante da interno è possibile creare ambienti accoglienti, allegri e rilassanti. E nessuno dovrà rinunciare al proprio pollice verde, soprattutto grazie alla grande varietà di proposte autunnali. A settembre ecco 4 piante resistenti dai magnifici fiori da tenere in casa e da ammirare per la loro bellezza.

Chi ama i fiori appariscenti e molto colorati non può non scegliere tra Anthurium e Medinilla. La prima ha origini sudamericane, mentre la seconda nasce in ambienti tropicali. L’anthurium produce grandi fiori di colore rosso acceso, lilla, arancio, bianco e rosa. Proprio per l’ambiente in cui si è sviluppata, non ama molto il freddo né le correnti di aria. Per questo motivo bisogna proteggerla posizionandola in un luogo caldo, luminoso. L’unica raccomandazione è di tenerla lontano da fonti di luce diretta e di bagnarla solo quando il terreno si presenta secco.

Per quanto riguarda la medinilla, invece, è una pianta di grandi dimensioni. È amante del caldo, dell’umidità e per questo necessita di innaffiature frequenti. Le foglie sono larghe e molto coreografiche e devono essere umidificate giornalmente, senza rischiare ristagni.

Per chi invece desidera delle piante rampicanti o ricadenti, il Ficus pumila è la scelta giusta. Perfetto da lasciar cadere da supporti e vasi pensili, ha rami lunghi ricchi di foglie verdi a forma di cuore. In quanto pianta tropicale, il ficus pumila ama il caldo e l’umidità. Quindi si adegua all’ambiente interno delle case in inverno. Anche in questo caso, l’accortezza più importante riguarda l’innaffiatura. Tutte queste piante, pur amando l’umidità, patiscono i ristagni d’acqua e devono avere un corretto drenaggio.

Un’altra pianta che ama la casa è la Kalanchoe del Madagascar. Questa pianta grassa che non supera i 30cm di altezza è molto facile da coltivare e accudire. I suoi fiori possono essere doppi e le foglie assumere colori variegati. La kalanchoe ama la luce non diretta ed è spesso usata come pianta d’appartamento perché sopravvive al caldo dei caloriferi. In questo caso l’irrigazione deve avvenire solo quando il terreno si presenta molto arido (ogni 15 giorni circa).

