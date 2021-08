Per tanti gli ultimi giorni di agosto segnano la fine delle ferie. Ma sono sempre più quelli che preferiscono slittare di qualche settimana le proprie vacanze, scegliendo di partire a settembre. Una decisione che porta con sé diversi vantaggi: prezzi più bassi rispetto ad agosto, luoghi meno affollati, temperature ancora miti. Tante le mete da visitare, molte delle quali anche piuttosto vicine e che permettono di godere ancora di lunghe e calde giornate da passare al mare.

A settembre ancora mare cristallino e temperature calde in quest’isola paradisiaca e poco conosciuta

Tra le tante destinazioni che meritano di essere vissute in questo mese che profuma d’autunno ce n’è una che dista una manciata di ore d’aereo dall’Italia. Si tratta della ancora incontaminata La Graciosa, diventata proprio nel 2021, con il riconoscimento dell’Unione Europea, l’ottava isola dell’Arcipelago delle Canarie. I suoi 750 abitanti, infatti, hanno lottato per 5 lunghi anni affinché La Graciosa diventasse una vera e propria isola, staccandosi definitivamente da Lanzarote. Ed è proprio da Lanzarote, precisamente dal porticciolo di Órzola, che si prende il traghetto per attraversare i 7 chilometri che separano le due coste.

L’isola senza un centimetro di asfalto

Quello che rende La Graciosa unica in tutto l’arcipelago (e non solo) è la totale assenza di asfalto. Non un solo centimetro di catrame, in questi 30 chilometri quadrati (che per intenderci sono poco più di Salina e poco meno di Lipari).

Abitata stabilmente dal 1880, è diventata nel 1986 riserva naturale marina e parco naturale protetto, mantenendo con caparbietà la sua natura sostenibile e autentica. Meno conosciuta e quindi molto meno turistica e affollata delle sue sorelle, quest’isola delle Canarie è un paradiso aspro e affascinante. Data l’assenza di strade asfaltate, a La Graciosa ci si sposta a piedi o in bicicletta, lungo le due rutas ciclabili. La prima, quella del Corral si sviluppa per circa 25 chilometri verso le pendici del vulcano (oramai spento) Montaña Amarilla. L’altra, quella del Norte, porta a una delle spiagge più belle, la Playa de Las Conchas, il cui nome deriva dalla distesa di conchiglie che la compongono. A settembre ancora mare cristallino e temperature calde in quest’isola paradisiaca e poco conosciuta, in cui la temperatura non scende quasi mai sotto i 22°.

Una passeggiata nella capitale

La Caleta del Sebo è la “capitale” de La Graciosa, una piccola cittadina da esplorare lentamente, concedendosi un tramonto al porto e sulla sua incantevole spiaggetta. Qui le case sono ancora imbiancate a calce, con finestre verdi e azzurre che ricordano il colore del mare, interrompendo il bianco abbacinante delle mura. La chiesa, la Virgen del Carmen (o del Mar), è un omaggio al mare, quasi a ricordare le origini di quest’isola un tempo abitata da pescatori. L’altare a forma di barca, il leggio a forma di pesce, le sedie a conchiglia ne fanno una tappa obbligata da visitare a passo lento.

