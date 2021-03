Nella busta paga i lavoratori possono ritrovarsi la restituzione di somme di denaro se hanno familiari fiscalmente a carico. Analizziamo pertanto a quanto ammontano le detrazioni 2021 dall’Agenzia delle Entrate per il coniuge a carico e come si calcolano. Ricordiamo anzitutto che nei carichi familiari rientra il coniuge solo nella misura in cui non vi sia separazione legale. Esiste comunque un’eccezione per cui anche in caso di separazione l’ex coniuge risulta a carico se percepisce assegni alimentari. Nel precedente articolo invece la Redazione ha indicato “Quanto spetta di detrazione per figli a carico nel 2021 dall’Agenzia delle Entrate”. E possono essere anche altri i familiari a carico del lavoratore purché essi convivano o ricevano sostegni economici dal contribuente che presenta la dichiarazione reddituale.

Per sapere a quanto ammontano le detrazioni 2021 dall’Agenzia delle Entrate per il coniuge a carico bisogna fare riferimento all’articolo 12 del TUIR. L’importo delle detrazioni spettanti cambia molto in ragione della condizione reddituale del dichiarante e decresce con l’aumentare del reddito complessivo. I membri del nucleo che rientrano nella categoria “altri familiari” possono essere nonni, sorelle, fratelli, suoceri, genitori, generi, nuore ecc. La detrazione dei carichi familiari in questi casi è pari a 750 euro ma può ridursi in proporzione al reddito complessivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

A quanto ammontano le detrazioni 2021 dall’Agenzia delle Entrate per il coniuge a carico?

L’ammontare delle somme di denaro provenienti dalle detrazioni per il coniuge a carico oscillano tra 690 e 800 euro. A seconda della fascia reddituale di appartenenza del dichiarante l’importo spettante subisce variazioni più o meno consistente. Se il limite reddituale è pari o inferiore a 15.000 euro il contribuente ha teoricamente diritto a 800 euro.

Ciò perché l’indicazione della somma corrisponde all’importo base su cui poi bisogna calcolare sulla scorta dell’ammontare del reddito la detrazione effettiva. Per reddito tra i 15.000 e 40.000 euro la detrazione ammonta a 690 euro e tale è anche per reddito che oscillano tra 40.000 e 80.000. Si tratta sempre e comunque di cifre teoriche che quindi subiranno modifiche a seguito del calcolo sui redditi che confluiscono nella dichiarazione. Al contribuente invece spetta la somma invariabile di 690 euro solo nella misura in cui presenti redditi di oltre 29.000 euro, ma al di sotto dei 32.500 euro. In questi casi il contribuente può ottenere anche un incremento di importo che va da 10 a 30 euro.