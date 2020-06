A quanto ammonta la pensione di un lavoratore part time con 38 anni di contributi?

La pensione di un lavoratore con contratto part time che ha 38 anni di contributi a quanto meno ammonta rispetto al contratto a tempo pieno? Il suo assegno mensile corrisponderà a poco più della metà di quello che percepirà il lavoratore full time? Un montante contributivo così elevato avrà un impatto positivo sull’importo dell’assegno pensionistico o peserà di più l’orario ridotto? Il lettore che desidera fare confronti fra le retribuzioni pensionistiche potrebbe leggere l’articolo “Quanto si percepisce di pensione con 40 anni di contributi?”

Diamo adesso indicazioni nello specifico. Per conoscere la somma di denaro che spetterà in età pensionabile bisogna valutare diverse variabili. Il primo riferimento da considerare è l’importo indicativo dello stipendio lavorativo. Il secondo elemento da considerare riguarda il periodo in cui il lavoratore ha versato i contributi, ovvero se prima o dopo il 31 dicembre 1995. Ed infine il sistema di calcolo che si utilizzerà per individuare l’ammontare del trattamento previdenziale.

A quanto ammonta la pensione di un lavoratore part time con 38 anni di contributi?

Poniamo il caso che il lavoratore part time a cui stiamo facendo previsioni ai fini pensionistici abbia ormai 64 anni. Ipotizziamo che la sua retribuzione mensile sia stata pari a 25mila euro lorde e che non abbia mai avuto incrementi. Ricordiamo che possiede 38 anni di contribuzione e che tra questi il versamento di almeno15 anni di contributi risalga al 31 dicembre 1995.

Secondo il sistema di calcolo misto il rateo mensile del lavoratore part time con 38 anni di contributi sarà pari a 1566 euro lorde. Al netto l’assegno ammonterebbe a 1234 euro. Se invece si fa ricorso al metodo del ricalcolo contributivo la pensione lorda si attesterebbe sui 1132 euro, quella netta su 947 euro. Salta agli occhi quanto il pensionato viene a perdere se si utilizza un sistema di calcolo piuttosto che altro. In particolare, si rileva una perdita del 28% sull’importo lordo e del 23% su quello netto.