A quanto ammonta la pensione di inabilità civile per la persona invalida? Quanti soldi si prendono ogni mese per il sussidio che si riceve in ragione della condizione di inabilità? Vediamo insieme le quote previste per il 2020.

La pensione di inabilità è una forma di sostegno economico che riceve la persona invalida civile totale. Questo significa che il beneficiario è un soggetto con invalidità pari al 100%. Il trattamento pensionistico di inabilità è una forma di sostegno economico che spetta ai lavoratori con permanente ed accertata impossibilità a svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa. Secondo un’analisi svolta dal comitato tecnico di Proiezionidiborsa, essa risulta reversibile nei casi che si indicano qui.

Quale importo spetta al beneficiario su base mensile nel 2020

Una volta che la commissione medica accerta il possesso dei requisiti per l’ottenimento del sussidio, è l’INPS stesso ad accreditare l’importo su base mensile. A quanto ammonta la pensione di inabilità dunque? L’importo che si riceve su base mensile per la pensione di inabilità corrisponde a € 286,81. una condizione importante per ottenere tale beneficio riguarda il reddito personale. Difatti, il possesso di invalidità totale non è l’unico requisito richiesto. Per risultare beneficiario, l’interessato deve possedere un reddito personale che non superi l’importo di € 16.982,49 annui. In questo computo non rientrano le quote che compongono il reddito familiare né gli indicatori su base ISEE.

Quali requisiti, oltre a quelli di inabilità, sono previsti per l’ottenimento

Un aspetto importante da ricordare è che la pensione di inabilità è un sussidio che si ottiene dietro richiesta del contribuente. La valutazione dei requisiti e l’eventuale ottenimento dipende dagli esiti della valutazione di una Commissione Medica Legale INPS. Questo è quanto prevede la Legge n. 102 del 3 agosto 2009. Oltre allo stato di inabilità, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale valuta anche gli anni minimi di contribuzione che l’interessato deve possedere per l’ottenimento. Nel caso della pensione di inabilità si richiede il versamento di almeno 5 anni di contributi (260 settimanali) di cui 3 anni nell’ultimo quinquennio (156 settimanali).

Nel caso si soddisfino tutti i requisiti, è possibile ottenere l’assegno mensile di € 286,81.