Gli esperti di Proiezionidiborsa vi forniranno informazioni utili a comprendere a quanto ammonta il reddito di emergenza. Il Governo assicura un beneficio economico alle famiglie che vivono in una condizione economica molto precaria. Il reddito di emergenza, a differenza di quello di cittadinanza, non raggiunge i beneficiari ogni mese. Pur tuttavia garantisce un sostegno finanziario ai nuclei familiari che appartengono ad una fascia reddituale bassa. Nello specifico, per l’accesso all’ammortizzatore economico occorre presentare l’Isee o l’Isee corrente se si intende comunicare un peggioramento delle proprie condizioni economiche. Il valore dell’Isee non deve essere superiore ai 15mila euro su base annuale, mentre il patrimonio mobiliare deve essere inferiore ai 20mila euro.

Nell’articolo “Chi percepisce il reddito di cittadinanza può richiedere il reddito di emergenza?” troverete indicazioni relative alla cumulabilità dei due sussidi governativi. Molti lettori che fruiscono del reddito di cittadinanza infatti non percepiscono somme di denari sufficienti a fronteggiare le spese quotidiane. Di qui la necessità di richiedere il sostegno di integrazioni economiche con cui riuscire a garantire il mantenimento di sé e del nucleo familiare. Vediamo dunque a quanto ammonta il reddito di emergenza e se l’importo che l’INPS eroga offre un effettivo supporto alle famiglie italiane.

A quanto ammonta il reddito di emergenza?

Per sapere qual è l’importo che il reddito di emergenza assicura ai beneficiari occorre consultare l’articolo 82 del Decreto n. 34/2020. L’ammontare del sussidio cambia in relazione alla condizione reddituale del richiedente e alla composizione del nucleo familiare. L’importo minimo che l’INPS eroga è pari a 400 euro, quello più alto corrisponde invece a 840 euro.

Percepisce un assegno pari a 400 euro il contribuente che vive da solo. Mentre in presenza di due membri all’interno del nucleo familiare l’importo sale a 560 euro. Se oltre alla presenza di 2 adulti nel nucleo familiare figura anche un minorenne allora l’INPS garantisce una somma pari 640 euro. Se nella composizione del nucleo familiare ci sono 3 adulti oppure 2 adulti e 2 minorenni l’importo del beneficio è di 720 euro. Il massimo importo di 840 euro spetta invece ai nuclei familiari in cui oltre a 3 adulti ci siano 2 minorenni di cui uno portatore di grave disabilità.