Molti elettrodomestici sono davvero essenziali. Altri, invece, aiutano semplicemente a vivere una vita più comoda. Negli ultimi mesi, le restrizioni imposte dal Governo, hanno aumentato il tempo passato tra le mura di casa. Per questo in molti hanno sentito l’esigenza di acquistare un nuovo elettrodomestico per un miglior comfort o per rinnovarne uno vecchio. Non è però sempre facile districarsi tra le tante offerte dei negozi fisici ed on line. Vediamo quindi a quali aspetti bisogna assolutamente fare attenzione quando si acquista un elettrodomestico per evitare brutte sorprese.

La sicurezza prima di tutto

Quando si valuta l’acquisto di un elettrodomestico, un aspetto che balza subito all’occhio è certamente il prezzo. Non c’è nulla di male nel cercare l’offerta più conveniente ma è bene prestare la massima attenzione alla sicurezza. Le apparecchiature elettriche che possono venire a contatto con acqua o umidità devono infatti rispondere a severi standard di sicurezza.

In cucina o in bagno, infatti, possono accadere piccoli incidenti e bisogna far di tutto per evitare conseguenze serie. Per questo, bisogna sempre cercare la marchiatura CE sulle confezioni delle apparecchiature che valutiamo di acquistare. Questo simbolo certifica che il produttore si è attenuto alle prescrizioni di sicurezza imposte dall’Unione Europea a tutela dei consumatori. Inoltre, esistono ulteriori certificazioni di sicurezza come quella dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità che riporta la sigla IMQ.

Abbiamo analizzato a quali aspetti bisogna assolutamente fare attenzione quando si acquista un elettrodomestico per evitare possibili incidenti. Un ulteriore aspetto da considerare è l’efficienza energetica del prodotto che valutiamo. La Direttiva Europea 92/7/CE impone l’obbligo di riportare i consumi elettrici sulle confezioni dei prodotti in vendita. I produttori dovranno quindi indicare il livello di efficienza di ogni singolo apparecchio utilizzando una scala a sette livelli. I modelli meno efficienti riportano quindi la classificazione D, mentre i più virtuosi la lettera A. Eventuali segni “+” dopo la A indicheranno consumi sempre più bassi.

Contenere il dispendio energetico è importante per diversi aspetti. Innanzitutto, per ridurre l’importo delle bollette, nonché per non rischiare di far saltare il contatore a causa del superamento delle soglie. Non dimentichiamo, inoltre, che riducendo i consumi si limitano gli impatti ambientali della produzione energetica. Chi invece fosse in difficoltà economica, potrebbe beneficiare di specifici bonus sui consumi domestici.