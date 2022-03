A pochi chilometri dall’Italia esiste una città dove trovare mare profondo, spiagge lunghissime e una passeggiata tra le più famose del Mondo

In settimane in cui in Italia sembra essere tornato l’inverno, con il termometro che si è drasticamente abbassato, pensare al mare sembra un’utopia. Eppure, anche in questo periodo, se c’è la possibilità, è consigliato andarci. Magari scegliendo una meta in cui le temperature siano più gradevoli.

La Costa Azzurra, a pochi passi dall’Italia, è l’ideale grazie al suo clima particolarmente favorevole in ogni momento dell’anno. Dalla caratteristica Mentone, poco oltre il confine, passando per il Principato di Monaco, si arriva poi alla città principe di questa parte di Francia. Famosa in tutto il Mondo per la sua passeggiata, ma che ha diverse peculiarità interessanti all’interno del suo centro storico.

Stiamo parlando di Nizza. Quasi 350mila abitanti, capoluogo del dipartimento delle Alpi Marittime, è una delle principali città del Sud francese. Un soggiorno di un weekend sarà sufficiente per visitarla e innamorarsi di lei. A partire dalla Promenade des Anglais, 7 chilometri di passeggiata, tra le più famose d’Europa. Sempre con il mare sulla sinistra, si può percorrere questa strada a piedi o noleggiando delle biciclette. La passeggiata degli inglesi è detta così perché fu modellata su un vecchio sentiero preesistente, creato dalla comunità britannica che frequentava spesso la città. Un buen retiro tradizionale per gli abitanti dell’isola di Albione.

All’interno, a pochi passi dalla promenade e dal mare, si sviluppa un pittoresco centro storico, nel quale sono i colori pastello a prevalere. Vicoli stretti e tortuosi, con ristoranti e botteghe artigiane, dove si possono assaggiare molte specialità nizzarde. Anche se una delle attrazioni più caratteristiche è il mercato di Cours Seleya. Ogni mattina, tranne il lunedì, è possibile farsi conquistare dai profumi e dai sapori locali. Le tipiche erbe provenzali, i limoni, le olive. Impossibile non acquistare! Il lunedì, invece, è da non perdere per gli amanti dell’antiquariato, con più di 150 bancarelle tra cui curiosare.

La Cattedrale di Santa Reparata è tra le chiese principali della città. Posta nel centro di Piazza Rossetti, è una costruzione colorata e barocca, che si distingue per la sua cupola. Non è però la chiesa più grande di Nizza. Questo primato va alla Basilica di Nostra Signora dell’Assunzione, che si trova fuori dalla città vecchia, vicino alla stazione ferroviaria.

Per gli amanti dell’arte, poi, non è possibile non visitare il museo dedicato a Chagall, il grande pittore di origine bielorussa che ha trovato nella Francia la sua seconda casa. Si trova a Cimiez, sulle colline che circondano Nizza e vale davvero la pena andarci. Sempre restando in quota, anche il castello è assolutamente da vedere. Si può salire dal centro storico attraverso una lunga scalinata, oppure avvalersi dell’ascensore. Dall’alto si potranno fotografare panorami mozzafiato e coloratissimi.

Infine, un’ultima attrazione da visitare è Place Massena, uno dei cuori pulsanti della città. Con una particolare pavimentazione a scacchi e la statua di Apollo nella Fontana del Sole a campeggiare nel centro. A pochi chilometri dall’Italia esiste una città in cui trascorrere un weekend di relax, godendo delle bellezze di Nizza. Una città molto amata e caratteristica, davvero da vedere, soprattutto in primavera.