L’allentamento delle restrizioni è tra i motivi di gioia per i viaggiatori. Infatti da poco tempo è possibile estendere il proprio raggio anche oltre ai Paesi europei. Per stuzzicare la fantasia dei nostri lettori proponiamo un piccolo tour che è possibile portare a termine anche solo in un weekend. Infatti a poche ore dall’Italia questo paradiso da Mille e una notte è una meta da aggiungere sicuramente alla propria lista dei desideri. Scopriamo insieme di quale si tratta e quali sono le normative in vigore per raggiungerla.

Le nuove normative per viaggiare

Anche per andare fuori Europa le normative si sono finalmente allentate. Infatti ora è praticamente possibile viaggiare nella maggior parte del Mondo senza dover fare una quarantena al rientro. Infatti sono decadute le ordinanze che ponevano i vari Paesi in diverse liste denotate dalle lettere dell’alfabeto. Però in alcuni casi, oltre all’obbligo di green pass e del Passenger Locator Form, è ancora previsto il tampone in entrata o in uscita.

Spesso si tratta di quello molecolare, riconosciuto come più preciso e affidabile. L’intento è infatti quello di far viaggiare i passeggeri in tutta sicurezza e di evitare lo sviluppo di nuove varianti. Per questo ora si può tornare a girare il globo tenendo però al primo posto sempre la sicurezza. Se si volessero avere informazioni più dettagliate sui Paesi che si desidera visitare, consigliamo di dare un’occhiata al sito della Farnesina, “Viaggiare Sicuri”.

A poche ore dall’Italia questo paradiso da Mille e una notte racchiude meraviglie tutte da scoprire

Stiamo parlando di Marrakech, spesso detta “la perla del Marocco”. Ora è possibile recarsi in questa località solo muniti di Green Pass e di un tampone molecolare effettuato entro le 48 ore precedenti. Se si desidera limitarsi a questa città, bastano solo tre giorni per percorrerla tutta a piedi. Se, invece, si volesse fare un tour più approfondito oppure dedicare qualche giorno alle escursioni, è necessario rimanere più a lungo.

Assolutamente da vedere è la piazza centrale di Jamaa El Fna, costellata di danze, canti e popolata dagli incantatori di serpenti. Lì vicino inoltre si trovano le Tombe Saadiane e il Palazzo El Bahia, due capolavori dell’architettura marocchina. Infine è obbligatorio perdersi nei dedali delle bancarelle del souk, dove si potranno anche incontrare i giardini segreti. Qui, fra un bicchiere di tè alla menta, qualche dolce tipico e una contrattazione, sarà facile sentirsi immersi in una cultura totalmente diversa dalla nostra.

Lettura consigliata

Viaggiare low cost è possibile visitando questa affascinante capitale europea da pochi euro al giorno