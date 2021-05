Si è classificato fra i primi 4 alla finale del Borgo dei borghi più belli d’Italia. Questa piccola perla incastonata in una delle zone più belle d’Italia ci farà sognare. È infatti a picco sul mare cristallino e adagiato sui verdi fianchi dei monti c’è il piccolo paradiso che abbiamo sempre sognato di visitare.

All’inizio della Costa d’Amalfi

La Costiera amalfitana è un piccolo paradiso amata e frequentata per i suoi paesaggi, il mare e le spiagge e la ricchezza artistica. Inizia subito dopo Salerno imboccando la stradina costiera da Vietri sul Mare nota in tutto il mondo per le sue ceramiche artistiche. La strada ci porta poi a Maiori e Amalfi per poi continuare verso Sorrento e Positano.

Percorrendo la strada ci accorgiamo subito del paesaggio molto caratteristico della costiera, fatta di montagne a picco sul mare che creano splendide spiaggette. La vita in queste zone scorre dolce e l’estate ci invita a tuffarci nel bel mare.

Nel Medioevo a causa delle scorribande che i saraceni facevano sulle coste, alcuni abitanti cominciarono a edificare piccoli borghi molto particolari. Ci si allontanava così dal mare e si viveva adagiati sui fianchi collinari delle montagne. L’attività si divideva così fra la pesca e la terra, con le tipiche coltivazioni a terrazza.

Le case si addossano in modo caratteristico una sull’altra creando un insieme di vicoli e vicoletti che dopo secoli sopravvivono ancora oggi intatti.

Il piccolo borgo di Albori

Albori è fra questi borghi ed è una piccola oasi di pace. Molti sono i turisti che attratti dalla ceramica di Vietri sul Mare e dal mare, preferiscono poi sostare per qualche giorno nella tranquilla e caratteristica Albori. Il caldo marino è mitigato dalla presenza degli alberi e il mare blu è proprio sotto gli occhi di chi guarda.

Al mattino ci si tuffa nelle acque azzurre della costiera amalfitana, per poi visitare le famose ceramiche di Vietri sul Mare e il Museo della Ceramica di Villa Guariglia ex capitale d’Italia. A sera si ritrova tutta la pace e la bellezza di questo piccolo borgo, un puro momento di relax da gustare tutto. Un posto consigliatissimo da vedere almeno una volta nella vita.