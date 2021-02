Un titolo “A Piazza Affari un titolo azionario sotto particolari condizioni potrebbe andare incontro a un rialzo del 800%” potrebbe sembrare una boutade, ma come vedremo si potrebbero creare le condizioni affinché Trevi Finanziaria Industriale possa dare vita a un exploit del genere.

Partiamo dal fair value del titolo che, calcolato con il metodo del discounted cash flow, è pari a 9,22 euro. Se consideriamo che le attuali quotazioni sono in area 1,23 euro, vediamo come il titolo possa andare incontro a un rialzo di circa l’800%.

Una sottovalutazione estrema si ottiene anche andando a considerare i multipli degli utili e il Price to Book ratio.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

A Piazza Affari un titolo azionario sotto particolari condizioni potrebbe andare incontro a un rialzo del 800%: le indicazioni dell’analisi grafica

Trevi Finanziaria Industriale (MIL:TFI) ha chiuso la seduta del 16 febbraio in rialzo dello 016% rispetto alla seduta precedente a quota 1,228 euro.

A luglio, quando la quotazione era a 2,36 euro, scrivevamo un report dal titolo Guadagnare oltre il 160 % in una settimana e continuare nella tendenza ribassista. Il caso Trevi Finanziaria Industriale. Mai invito alla prudenza fu più opportuno visto che da quei livelli le quotazioni hanno perso circa il 50%.

Attualmente la tendenza in corso sul settimanale è rialzista e punta la massima estensione rialzista in area 1,4 euro.

È sul mensile, però, che si potrebbe innescare un rialzo molto interessante. Premesso che la tendenza in corso è ancora ribassista e punta ai minimi storici in area 0,815 euro. Una chiusura mensile superiore a 2,14 euro potrebbe innescare una proiezione rialzista (linea tratteggiata) il cui obiettivo più vicino è in area 4 euro per un potenziale rialzo del 100% rispetto all’area di ingresso. La massima estensione, invece, si trova in are 10 euro per un potenziale rialzo di circa l’800% dai livelli attuali.

Il consiglio, comunque, è di non anticipare i tempi e monitorare il polso della tendenza in corso mediante il time frame settimanale.

Time frame settimanale

Time frame mensile