Nella seduta che non ti aspetti arriva il risultato che non ti aspetti. Anche se in realtà quello che è accaduto oggi a Piazza Affari era nell’aria. Lo avevano anticipato gli Analisti di ProiezionidiBorsa in questo articolo. E oggi la Borsa di Milano non ha deluso, con una seduta positiva e un finale in accelerazione. A Piazza Affari siamo alla vigilia di un evento che può cambiare le sorti del mercato per i prossimi mesi? Probabilmente è così. Vediamo perché.

Seduta da incorniciare per le Borse mondiali

Nell’ultima seduta della settimana il rialzo delle Borse è stato corale. Tutti i mercati azionari sono saliti. Quelli asiatici, quelli europei ed infine Wall Street. Le Borse cinesi e l’indice giapponese Nikkei 225 sono salite di oltre il 2%. In Europa tutti i principali listini hanno guadagnato ben oltre l’1%. L’indice tedesco Dax è salito dell’1,4%, Parigi dell’1,5%, Madrid del 2%, Londra ha guadagnato quasi l’1,2%.

Paradossalmente la Borsa di Milano è quella che ha fatto peggio delle altre. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha guadagnato l’1,1% chiudendo a 24.766 punti. Ma i prezzi hanno chiuso sui massimi della giornata. Inoltre, al momento della chiusura dei mercati in Europa, Wall Street era in netto rialzo, col Nasdaq in rialzo del 2%.

Dalla Borsa di Milano arrivano importanti segnali per i risparmiatori

A Milano sono saliti i titoli di tutti i comparti, bancari, finanziari, industriali. Tra le migliori 10 blue chip per rendimento oggi, quattro titoli hanno realizzato un guadagno superiore al 3%. Delle prime 10 azioni, nove hanno guadagnato il 2%. Questo significa che gli acquisti si sono riversati a pioggia su molti titoli senza prediligere un’azione o un settore in particolare. Ciò dimostra che gli investitori professionali stanno iniziando ad investire con decisione sulle Borse europee, compresa quella di Milano.

Ma allora a Piazza Affari siamo alla vigilia di un evento che può cambiare le sorti del mercato per i prossimi mesi? Può essere. E questo evento è la violazione della soglia dei 25.500 punti, che porterebbe il Ftse Mib sui massimi degli ultimi 12 anni.