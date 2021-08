Da qualche seduta le Borse stanno attraversando una fase di relativa calma. Il che non significa che i prezzi siano fermi al palo, anzi. Molti dei principali listini si stanno avvicinando al Ferragosto con il record in spalla. La Borsa USA è sui massimi assoluti con tutti e tre gli indici. Lo stesso vale per la Borsa tedesca. L’indice maggiore, il Dax, è a un passo dei 16.000 punti e da diversi giorni, ogni seduta i prezzi segnano un nuovo record. Ieri la Borsa tedesca ha fatto il guadagno maggiore tra i principali listini del Vecchio Continente, portando a casa un buon 0,7%. Guardando alle prime due settimane del mese, è possibile dire che siamo in presenza di un rally estivo.

Gli operatori nelle ultime settimane si sono concentrati soprattutto sui dati fondamentali dell’economia. Questo aspetto ha contato anche, e soprattutto, per la Borsa di Milano. Dopo mesi di movimento laterale, improvvisamente ad inizio agosto sono arrivati gli acquisti sui maggiori titoli del listino. Così il Ftse Mib è salito sui massimi degli ultimi 13 anni. Probabilmente hanno pesato due elementi di novità rispetto ai mesi passati. Le previsioni di crescita del PIL superiori alle attese e l’arrivo della prima tranche dei fondi del Recovery Plan. Questi sono i fattori che possono scatenare a Piazza Affari il rally d’agosto anche nella seconda parte del mese.

A Piazza Affari potrebbe scattare una pioggia di vendite solo a questa condizione

C’è un altro interessante fattore che aiuta a capire come il clima sull’economia italiana stia diventando sempre più positivo, il calo dello spread Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra titoli di Stato tedeschi e quelli italiani è sceso di 7 punti negli ultimi 20 giorni. Il differenziale è calato nonostante il livello di debito pubblico sia sempre sui livelli da record. Il fardello enorme del debito non sembra preoccupare, perché sta crescendo la percezione che l’economia italiana possa nascondere piacevoli sorprese per il prossimo futuro.

Queste piacevoli sorprese sono il motore che spingerà la Borsa nelle prossime settimane e magari anche oggi. Anche se la seduta odierna potrebbe non avere molto da dire essendo l’ultima della settimana e l’ultima prima di Ferragosto. Se il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) supererà i 26.600 punti, potrà spingersi fino a 26.800 punti e forse in area 27.000 punti. In questo modo chiudendo in bellezza e confermando una precedente previsione dei nostri Analisti. Ma potrebbero anche arrivare vendite per prese di beneficio dopo una settimana tutto sommato positiva. Se il Ftse Mib scenderà sotto 26.500 punti potrà calare fino a 26.300 punti. Ma se i prezzi scendessero sotto 26.300 punti potrebbe essere un problema. Oggi a Piazza Affari potrebbe scattare una pioggia di vendite solo a questa condizione, che innescherebbe pesanti ribassi.

