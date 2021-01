Si parte con un ritracciamento, ma le probabilità sono ancora al rialzo come abbiamo ben argomentato nel nostro punto sui mercati quotidiano.

A Piazza Affari oggi comprare i titoli bancari non è una cattiva idea. Perchè? Procediamo per gradi. Il Ftse Mib Future nelle prime ore di contrattazione odierne è andato a testare un supporto importante individuato in area 22.520. Solo una chiusura odierna inferiore a questo livello potrebbe mettere in crisi la nostra view rialzista fino alla settimana dell’8/14 febbraio.

Di volta in volta si procederà ad individuare i punti di inversione, i supporti e le relative resistenze, ma al momento preventiviamo che l’obiettivo da raggiungere per l’area temporale indicata dovrebbe essere posto in area 24.100/24.650.

Quindi, il nostro consiglio operativo è di comprare la debolezza di queste ore in vista di ulteriori rialzi. L’operazione verrà stoppata solo in caso di chiusura odierna inferiore ai 22.520.

Su quali titoli stiamo concentrando la nostra attenzione?

Banca Sistema, Intesa Sanpaolo (MIL:ISP), Unicredit.

Banca Sistema, ultimo prezzo a 1,716. Riteniamo il titolo sottovalutato di molto rispetto al fair value. Il nostro consiglio è di comprare a mercato con stop loss a 1,671 ed obiettivo primo a 1,84. Il superamento di 1,81 in chiusura settimanale sarebbe un segnale di imminente esplosione rialzista di medio lungo termine e potrebbe portare ad un’accelerazione del 30% in poche settimane. Questo è un titolo da comprare e mantenere anche di lungo termine.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 1,9594. La società negli anni ha distribuito generosi dividendi agli azionisti ma per il momento non si hanno notizie certe per il futuro. Il nostro consiglio è di comprare a mercato con stop loss a 1,9091 ed obiettivo primo a 2,20 da raggiungere per/entro 1/3 mesi. Questo è un titolo da comprare e mantenere anche di lungo termine.

Unicredit, ultimo prezzo a 8,202. Il nostro consiglio è di comprare a mercato con stop loss a 8,02 ed obiettivo primo a 9,426 da raggiungere per/entro 1/3 mesi. Questo è un titolo da comprare e mantenere anche di lungo termine.