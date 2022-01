Le Borse europee hanno avuto una partenza d’anno bruciante. Nella prima seduta del 2022 i principali listini europei hanno messo a segno rialzi vicino all’1%. Sorprende la Borsa di Milano che ha guadagnato l’1,4% al termina della seduta nonostante il crollo di Iveco. Il titolo al suo esordio in Borsa ha terminato in calo del 10%. Senza questa zavorra la Borsa di Milano avrebbe potuto fare meglio.

Se impressiona il tonfo d’Iveco deve stupire il rialzo di un’azione che ieri è stata la migliore del listino. Nella prima seduta dell’anno a Piazza Affari bombardata dagli acquisti questo titolo è schizzato in orbita.

Con il rialzo di ieri, alcuni listini europei si sono avvicinati ai massimi assoluti e altri hanno ritoccato il record storico. Molte Borse iniziano l’anno a livelli record ma non Piazza Affari che però ha un asso nella manica. Infatti il nostro listino è ancora molto distante dai massimi assoluti realizzati a marzo del 2000. Quasi 22 anni fa il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) toccò un massimo oltre i 50.000 punti. Ieri lo stesso indice ha chiuso a 27.730 punti ad appena 240 punti dal massimo degli ultimi 13 anni.

La distanza di circa l’80% dai massimi assoluti può essere un vantaggio per il nostro listino. Infatti nei prossimi mesi gli investitori potrebbero sovrappesare gli investimenti sul nostro mercato azionario perché ha maggiori margini di guadagno rispetto alle altre Borse.

A Piazza Affari non solo questi titoli volano ma anche quest’azione fa faville grazie a una notizia inaspettata

La seduta di ieri potrebbe avere dato una prima conferma chiara di questa strategia. Infatti ieri la nostra Borsa è stata la migliore tra i principali listini del Vecchio Continente. Ma soprattutto è indicativa la performance dei titoli a larga capitalizzazione. Ieri ben 6 titoli su 40 hanno guadagnato oltre il 3% e 3 hanno guadagnato oltre il 2%. Quasi un quarto dei titoli del paniere delle azioni a maggiore capitalizzazione ieri è salito di oltre il 2%.

Perché è importante questo dato? Perché i grandi investitori professionali acquistano soprattutto le azioni a larga capitalizzazione e questo dato suggerisce un grande interesse per i nostri titoli.

A Piazza Affari non solo questi titoli volano ma anche quest’azione fa faville grazie a una notizia inaspettata. Ieri Tiscali è stato il titolo migliore del listino. L’azione è salita del 12% ma in mattinata i guadagni sono arrivati al 23%. Il titolo in Borsa ha fatto faville perché è stata diffusa la notizia del progetto di aggregazione con Linkem. Questa società è specializzata nel fornire servizi di connessione a banda larga.

Il titolo ha chiuso la seduta a 0,019 euro dopo avere realizzato un massimo a 0,022 euro. Se i prezzi superassero 0,023 euro possono tornare in area 0,035 euro, livello che non raggiungono da novembre del 2020. Invece un calo delle quotazioni sotto 0,019 euro, spingerebbe i prezzi in area 0,017 euro, sui minimi dello scorso anno.

