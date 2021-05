Dopo la seduta in ribasso di Piazza Affari di ieri, adesso gli investitori si fanno una domanda. Ovvero se quella di ieri sia stata solo una giornata negativa, oppure se sta per cominciare un cambio di tendenza dei prezzi. Gli ultimi due giorni della settimana possono essere rivelatori della tendenza di fondo del mercato italiano.

A Piazza Affari il flusso di denaro si è arrestato e adesso i risparmiatori sono col fiato sospeso per due possibili scenari

È importante rilevare che la giornata di ieri è seguita al ribasso della seduta di martedì, anche se può ingannare la positiva chiusura. In realtà martedì i prezzi dell’indice hanno aperto in forte rialzo, ma sono scesi per tutta la giornata. Inoltre ieri è avvenuto un fatto certamente negativo ma che potrebbe essere letto anche in chiave positiva.

Sul listino milanese un inaspettato evento ha rimescolato le carte. I prezzi del Ftse Mib hanno lasciato un gap ribassista. Martedì il minimo della giornata è stato 24.817 punti, mentre il massimo della seduta di ieri è stato 24.770 punti. Ieri a Piazza Affari il flusso di denaro si è arrestato e adesso i risparmiatori sono col fiato sospeso per due possibili scenari.

Oggi la Borsa di Milano ha due scenari di fronte a sé. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) potrebbe ripartire al rialzo. In questo caso il gap di ieri può fungere da calamita e attirare a sé i prezzi. Infatti si sa che tutti i gap di prezzo prima o poi vengono chiusi. Questo potrebbe essere chiuso già nella seduta di oggi. In questo caso la Borsa di Milano tornerebbe in corsa. Il superamento dei 24.800 punti sarebbe un dato molto positivo, che può spingere i prezzi nuovamente verso quota 25.000 punti. Per poi sperare in un’ultima seduta di settimana positiva che porti alla chiusura dell’indice oltre i 25.000 punti.

Il secondo scenario è invece negativo

Prevede che la discesa dei prezzi possa continuare. In questo caso gli occhi saranno puntati verso area 24.200 punti. Da qui passa un supporto che ieri ha avuto la forza di respingere i prezzi. Ma questo livello potrebbe capitolare ad un secondo attacco. In questo caso il Ftse Mib potrebbe scendere fino a quota 23.900 punti. Lo stesso livello raggiunto nelle sedute del 21 aprile e del 4 e 14 maggio. In tutte e tre le situazioni il supporto ha retto. Ma se non reggesse ancora, allora per la nostra Borsa potrebbe cominciare una nuova fase e non sarebbe positiva.

Approfondimento

Questa l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.