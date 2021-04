La Borsa di Milano riesce a chiudere in rialzo una seduta tormentata. Il listino milanese si salva grazie alla buona apertura di Wall Street e ai titoli del lusso. Infatti oggi a Piazza Affari i titoli del Made in Italy hanno sfilato al rialzo ma un’azione dei media ha fatto scintille. Ecco cosa è accaduto oggi sul mercato azionario italiano.

Per Piazza Affari è stata una seduta tormentata

La Borsa riparte anche se un po’ timidamente. La giornata di oggi del listino milanese fa venire in mente quando un’auto non si mette in moto. Dopo una spinta parte, fa qualche metro, il motore scoppietta ma non ce la fa e si ferma nuovamente. Allora si spinge ancora e finalmente ecco il motore partire e l’auto avviarsi.

Oggi Piazza Affari è partita in leggero rialzo ma dopo appena un’ora di contrattazione i prezzi hanno iniziato a scendere tornando in negativo. Solo l’incontro col supporto a 24.000 punti ha fatti rimbalzare un po’ l’indice che però poi è tornato ancora a calare. Ma alle 15:30, dopo l’apertura di Wall Street, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha ritrovato forza, chiudendo con un rialzo dello 0,3% a 24.161 punti.

A Piazza Affari i titoli del Made in Italy hanno sfilato al rialzo ma un’azione dei media ha fatto scintille

Come avevamo scritto nella precedente analisi, la tenuta di quota 24.000 sarebbe stata fondamentale per la possibilità di nuovo record nelle prossime sedute. Ed è quanto è accaduto, per fortuna. Grazie soprattutto al settore del lusso, che gli analisti di ProiezionidiBorsa alcuni giorni fa avevano invitato a tenere sotto osservazione. A questo link potete leggere l’analisi.

Moncler oggi è stata la blue chip migliore, con un rialzo del 4,2%. È andata forte anche la Ferrari, dopo un periodo di appannamento. Il titolo ha guadagnato il 2,4%. In grande spolvero anche Tod’s che ha guadagnato il 4,3%, Brunello Cucinelli, sù del 4,4% e Ferragamo in progresso del 3,3%. Insomma il settore del lusso è in rampa di lancio.

Ma è un altro il titolo che oggi ha catalizzato l’attenzione. Un’azione che appartiene al settore dei media e che alcune settimane fa aveva avuto delle sedute di gloria. Cairo Communication è schizzato di quasi il 10% e non è l’unica azione dei media ad essere salita. Mondadori ha guadagnato l’1,5%. Infine vogliamo segnalare il rialzo del 3,7% di Fiera Milano che avevamo messo nel mirino nell’analisi del 20 aprile.