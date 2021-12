L’ultima seduta prima del Natale finisce con un bel regalo. Babbo Natale è arrivato in anticipo sui mercati e ha portato in dono un bel rialzo. Le Borse europee mettono a segno una seduta con buoni guadagni. Il risultato non era per niente scontato in una seduta prefestiva con davanti 3 giorni di chiusura dei mercati. Sempre nella seduta odierna da segnalare che a Piazza Affari due titoli fanno il botto e la Borsa di Milano prenota il record.

La giornata di oggi è stata superiore alle previsioni. C’erano molte incognite sulla possibilità che i mercati azionari potessero mettere a segno una nuova giornata al rialzo. Domani, 24 dicembre, Piazza Affari e molti altri listini saranno chiusi mentre quelli di Londra e Parigi saranno aperti mezza giornata. Quindi per molte Borse quella di oggi era l’ultima seduta prima del Natale e c’era il rischio che scattassero prese di beneficio. Inoltre con tre giorni di mercati chiusi e con i contagi da Omicron in aumento in Europa, probabilmente molti operatori sarebbero rimasti alla finestra. Alla fine non è andata così.

Le Borse sono partite bene ma non benissimo e fino alle 14.00 si sono mantenute in lieve rialzo. La svolta è arrivata con l’avvio di Wall Street. La Borsa USA è partita al rialzo spinta dal dato sulle richieste dei sussidi settimanali alla disoccupazione. Questi hanno confermato le previsioni degli analisti, rimanendo sui livelli della settimana precedente. Probabilmente anche il dato delle spese dei consumatori, salite dello 0,6% a novembre, ha dato una bella spinta alla Borsa USA.

A Piazza Affari due titoli fanno il botto e la Borsa di Milano prenota il record

Alla fine della seduta l’Euro Stoxx 50 ha guadagnato l’1,1% e la Borsa di Francoforte l’1%. Le Borse di Londra e di Parigi hanno avuto rialzi minori. Quella francese è salita dello 0,7% mentre quella inglese dello 0,4%.

Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,7% grazie ad uno scatto nelle ultime due ore. Alle 14,30 i prezzi erano tornati in negativo, poi l’apertura di Wall Street ha fatto invertire il trend. Alla fine il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 27.016 punti. La chiusura sopra 27.000 punti favorisce una scalata dell’indice ai 28.000 punti nella prossima settimana.

È indicativo che ben 31 titoli tra i 40 a maggiore capitalizzazione, abbiano terminato in terreno positivo. L’azione migliore tra le blue chip è stata CNH che ha guadagnato il 3,4% chiudendo a 16,7 euro ad un passo dal massimo storico. In grande spolvero anche Intek. L’azione ha guadagnato il 7,6%, migliore performance della giornata sul listino di Milano. Queste due azioni hanno fatto un bel regalo di Natale ai loro azionisti.

