E adesso che fare sui mercati azionari? La domanda se la iniziano a fare tutti. Da giorni, oramai, le Borse europee sono al traino della Borsa americana. Dopo la seduta pesante di ieri, se anche oggi in apertura Wall Street traballa, è possibile una pioggia di vendite nel pomeriggio in Europa. E a Piazza Affari c’è rischio di vendite a raffica se si verificano queste condizioni.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno analizzato lo scenario e hanno fatto alcune ipotesi per la seduta di oggi.

Le incertezze di Wall Street adesso pesano come macigni sulle Borse europee

Da tempo le Borse europee mostrano segnali di schizofrenia. Al mattino salgono e al pomeriggio scendono. Ieri questo andamento ha avuto la sua apoteosi. Tanta incertezza è dovuta a due fattori. Il primo è legato alla mancanza di idee sui mercati del Vecchio Continente. Sono mancati gli spunti su cui investire, le azioni su cui puntare, i settori trainanti.

Il secondo fattore è legato a Wall Street. Quando manca l’ispirazione in casa, si cerca all’esterno. E così le Borse europee hanno cercato spunti in Wall Street, che da settimane macina record su record.

Il problema è che mentre la Borsa USA saliva, le Borse europee facevano fatica. I record in serie di Wall Street hanno tenuto a galla i mercati azionari del Vecchio Continente. Gli hanno impedito di scendere, ma non agevolandoli nella salita.

A Piazza Affari c’è rischio di vendite a raffica se si verificano queste condizioni

La Borsa americana è andata avanti a record fino a ieri. Ieri Wall Street ha frenato bruscamente. Se una rondine non fa primavera, un acquazzone non significa necessariamente l’arrivo della brutta stagione. Aspettiamo, perché magari questa potrebbe essere una correzione, magari pure salutare.

Intanto cerchiamo di capire come potranno reagire oggi le Borse europee e in particolare Piazza Affari. Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso quasi sui minimi di giornata. La caduta in finale è stata attutita dal supporto in aera 19.400 punti. Oggi diventa fondamentale una sua tenuta.

La sua violazione spingerà i prezzi a 19.200 punti. Se questo supporto non reggesse, si scenderebbe fino a 19.000 punti. Al rialzo, solamente un ritorno sopra 19.720 punti, potrebbe favorire un allungo dei prezzi fino a 19.800 punti e poi a 19.900 punti.

Cosa fare oggi

Monitorare il mercato e seguire passo dopo passo l’evoluzione dei prezzi, è oggi, come non mai, una strategia vincente. L’incertezza è molta e, abbiamo visto, anche la schizofrenia. Si potrebbe assistere anche a un sorprendente rimbalzo.

Occorre, però, tenere presente che oggi è l’ultima seduta della settimana. Se la Borsa di Wall Street aprisse ancora una volta in calo, si potrebbero scatenare le vendite a raffica.

Approfondimento

Per conoscere l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, clicca qui.