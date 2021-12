Dopo il forte ribasso di lunedì ieri tutte le Borse mondiali sono rimbalzate in modo potente. Vedremo nel proseguimento della settimana se questo sarà solo un rimbalzo a cui seguirà una nuova fase d’incertezza oppure se il rialzo proseguirà.

Per ora i fatti ci suggeriscono che quella di ieri è stata una seduta decisamente rialzista. I principali listini europei hanno iniziato la giornata con prezzi decisamente superiori alla chiusura di lunedì ed hanno chiuso sui valori massimi della giornata. Al termine della seduta Francoforte, Parigi e Londra hanno chiuso con rialzi dell’1,3%.

Piazza Affari è stata la Borsa che ha segnato il rialzo maggiore. Il Ftse Mib ha chiuso in guadagno dell’1,8% con i prezzi che hanno terminato a 26.653 punti. Nell’analisi di martedì mattina i nostri analisti avevano ipotizzato un possibile rimbalzo e la chiusura del gap che i prezzi avevano lasciato aperto lunedì. Ne abbiamo parlato nell’articolo: “Se a Piazza Affari questo scenario si realizzasse i prezzi della Borsa possono scattare al rialzo”.

Ieri i prezzi hanno chiuso il gap nella prima parte della mattinata e hanno terminato sui massimi della giornata. La chiusura a 26.653 punti è ben oltre il target ipotizzato nell’articolo di 26.500 punti. Inoltre la chiusura è a ridosso dell’area di supporto posta tra 26.600/26.700 punti. Questo livello va monitorato per capire se quello di ieri è stato un rimbalzo oppure il possibile inizio di una nuova fase rialzista.

A Piazza Affari attenzione al rimbalzo del gatto morto, la Borsa si gioca tutto su questo livello

La prima cosa che va notata è che ieri il Ftse Mib ha chiuso un gap ribassista ed ha aperto un gap rialzista. Infatti il minimo della seduta di ieri è stato di 26.298 punti mentre il massimo della seduta precedente è stato di 26.245 punti. Poiché in teoria tutti i gap prima o poi devono essere chiusi, occorre tenere in considerazione questo fatto.

Se oggi il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) riuscisse a superare la soglia dei 26.700 punti, i prezzi potrebbero arrivare fino a quota 27.000 punti. Qui troverebbero la trendline rialzista che passa per i minimi del 30 novembre e del 14, 15 e 16 dicembre. Di questa trendline ne abbiamo parlato nell’articolo “Per una settimana di Natale positiva in Borsa i prezzi a Piazza Affari dovrebbero scavalcare questo livello”. Solamente il superamento di questa linea di tendenza potrà aprire una nuova fase rialzista.

Al ribasso occorre fare attenzione alla soglia dei 26.240/26.250 punti. A Piazza Affari attenzione al rimbalzo del gatto morto, la Borsa si gioca tutto su questo livello su cui saranno puntati gli occhi dei trader. Un calo dei prezzi verso quest’area potrebbe essere fisiologico nella seduta di oggi. L’eventuale discesa si potrebbe verificare anche nella prima parte della giornata. Il calo potrebbe favorire la chiusura del gap a cui facevamo accenno nelle righe sopra. Poi i prezzi dovrebbero rimbalzare e chiudere la seduta sui livelli superiori rispetto all’apertura di seduta. Se invece i prezzi dovessero scendere sotto 26.240 punti, quello di ieri sarebbe stato il classico rimbalzo del gatto morto.

Approfondimento

Il punto sui mercati