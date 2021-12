La Borsa di Milano ieri ha mandato interessanti segnali che lasciano ben sperare per la seduta di oggi e per la prossima settimana. Ieri si sono messi in evidenza alcuni titoli che potrebbero proseguire la corsa anche nelle prossime sedute. Inoltre il cielo sui mercati azionari finalmente sembra volgere al bel tempo dopo molte sedute incerte. Tuttavia alcune nuvole all’orizzonte potrebbero portare tempesta.

Ieri le principali Borse europee hanno chiuso con rialzi superiori all’1%. La decisione della FED di anticipare la riduzione degli stimoli monetari e la strategia ancora espansiva della BCE, hanno spinto questi listini. Dopo alcune sedute incerte finalmente il tempo sembra volgere al bello ma all’orizzonte si profilano delle nuvole preoccupanti. L’orizzonte è quello americano dove l’indice tecnologico Nasdaq mostra molteplici segnali di debolezza.

Mercoledì dopo il comunicato stampa della FED, l’indice tecnologico che era in ribasso, ha invertito la rotta e ha chiuso in terreno positivo. Nella seduta di ieri i prezzi hanno aperto in rialzo ma subito dopo hanno invertito il trend e sono scesi per tutta la seduta. Se il Nasdaq continuasse a scendere lo scenario potrebbe diventare preoccupante per tutte le Borse.

A Piazza Affari attenzione a possibili botti di Natale di questi titoli acquistati a piene mani

Intanto Piazza Affari dopo alcune sedute deboli sembra voler tornare a salire. Ieri l’indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,4%, terminando a 26.782 punti, ma durante la seduta ha raggiunto i 27.000 punti. Oggi è l’ultima seduta della settimana che tradizionalmente non è favorevole ai mercati finanziari. I livelli da tenere in considerazione sono 27.000 punti al rialzo e 26.700 punti a ribasso. Se oggi i prezzi del Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) superasse i 27.000 punti potrebbero arrivare a 27.200/27.300 punti. Una chiusura della settimana sopra i 27.000 punti potrebbe aprire la strada al raggiungimento dei 28.000 punti nella prossima ottava.

Tuttavia nella seduta di oggi occorre fare attenzione al supporto a 26.700 punti. Se i prezzi scendessero sotto questa soglia calerebbero a 26.500 punti.

Bancari e titoli della galassia ex Fiat sono da tenere nel mirino. A Piazza Affari attenzione a possibili botti di Natale di questi titoli acquistati a piene mani nelle precedenti sedute. Ieri CNH e Stellantisi hanno realizzato le migliori performance tra le blue chips. Entrambi i titoli dopo un periodo di debolezza stanno tornando sui massimi storici. Attenzione anche ai bancari, in particolare a Banco BPM, BPER Banca, Carige e MPS. Queste banche saranno le protagoniste del risiko bancario che si è rimesso in moto.

