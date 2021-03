Una nuova festività che arriva. Dopo un anno siamo ancora immersi nell’atmosfera Covid 19. Non rimane che consolarsi con i dolci tradizionali di Pasqua, la colomba e l’uovo di cioccolato. Molti sono coloro che si destreggiano nel preparare la colomba in casa. Ma per l’uovo di Pasqua la procedura diventerebbe difficile.

Ecco allora perché a Pasqua risparmiamo con la guida alle migliori uova da acquistare online e al supermercato. A Pasqua risparmiamo con le migliori uova da acquistare online e al supermercato. Non rinunciamo a delle piccole pause di golosità. C’è cioccolato per tutti i gusti con lavorazioni disparate. Ecco come scegliere il proprio preferito.

Qualità e percentuale del cioccolato

La scelta dell’uovo di Pasqua dovrebbe essere fatta sulla base della tipologia di cioccolato che si ama di più. Ma, a questo, dovrebbe aggiungersi una valutazione del rapporto qualità prezzo. Esistono uova di cioccolato che arrivano a costare anche 80 euro per 500gr. Ma non è detto che il prezzo sia sempre garanzia di qualità.

In commercio esistono uova di cioccolato che di buona qualità e che hanno mantenuto prezzi contenuti. Per capire quali sono i prodotti di maggiore qualità esistono dei parametri da seguire. Infatti, orientarsi tra prodotti che sembrano simili ma hanno prezzi molto diversi non è facile.

Il prezzo delle uova di pasqua è in prima istanza determinato dalla percentuale di cioccolato. Più cacao o cioccolato puro c’è nella ricetta, maggiore sarà il costo. Inoltre, meno ingredienti aggiuntivi (massa di cacao, zuccheri, burro di cacao, latte e derivati) più il cioccolato è pregiato. Anche il peso può essere un fattore discriminante, perché più pesa l’uovo più il prezzo sale.

Per non parlare di un elemento che poco ha a che fare con la qualità: la sorpresa. Esistono marche molto famose che, invece di giochi per bambini, inseriscono braccialetti, gadget, oggettistica firmata etc.

Prima di scegliere in base alla somma che si è stabilito di spendere, guardiamo bene l’etichetta. Dalla tipologia di cioccolato dipendono gli ingredienti aggiuntivi, ma non solo. La percentuale di grassi (animali o vegetali) e zuccheri è preferibile sia basso. Valutiamo anche la presenza di prodotti raffinati o in polvere e additivi (lecitina, aromi, emulsionanti). Questi sono meno costosi del burro di cacao ma rendono il cioccolato finito più grasso.

Tre sono gli ingredienti fondamentali per un buon uovo di cioccolata: pasta di cacao (percentuale maggiore), burro di cacao (dà cremosità) e zucchero. Diffidiamo da un uovo di Pasqua al latte con meno del 30% di cacao. Mentre per quelli fondenti è bene avere una percentuale del 50% minimo. L’aggiunta di nocciole o mandorle deve essere del 25% minimo. Ecco, dunque, perché conviene che a Pasqua risparmiamo con la guida alle migliori uova da acquistare online e al supermercato.

