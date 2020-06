A ogni segno zodiacale il suo infuso o la sua tisana per vivere al meglio la giornata. L’astrologia non è solo curiosità e gossip: vedere quali divi di Hollywood hanno il nostro stesso segno zodiacale. O quale grande atleta dello sport o personaggio della storia. L’astrologia, applicata alle caratteristiche effettive dei segni zodiacali e dei caratteri delle persone può anche essere utile. È il caso, per esempio dell’assunzione di alimenti e bevande, che si confanno al nostro carattere e alla nostra personalità.

Ecco quindi a ogni segno zodiacale il suo infuso o la sua tisana per vivere al meglio la giornata.

– L’ariete, che è un segno perennemente in battaglia, protetto dal dio romano della guerra, Marte, ha bisogno di una tisana che gli dia energia. Il tè nero, antiossidante, protettivo del cuore ed energizzante è la tisana ad hoc per questi guerrieri mai domi e sempre pronti alla sfida!

– Il toro, che fa dell’eleganza il suo cavallo di battaglia, si accontenterà, per modo di dire, di un tradizionale tè inglese delle 17. In un’atmosfera di assoluto relax, con qualche biscotto e il pc davanti, per combinare qualche affare importante sul finale di giornata

– I gemelli vivono nell’eterna paura di annoiarsi. Cercano emozioni e motivazioni in ogni cosa e in ogni luogo. Si sdoppiano nella profusione di energie per scovare sempre qualcosa da fare. Ecco, quindi che, per un surplus di energie, ci vuole una bomba di serenità per recuperare, con una bella tazza di valeriana.

– Il cancro che vive intensamente ogni giornata e si arrabbia spesso e facilmente ha bisogno della classica camomilla. Uno stop and go per rifocillarsi e ripartire alla grande, stando però attenti alle emozioni. Il cancro ha un autolesionismo straordinario nel somatizzare i pensieri e crearsi dolori ovunque!

– Il leone, re della savana, dominatore del branco, coraggioso come pochi, beve la tisana allo zenzero. Piccante, ma allo stesso tempo protettiva del sistema nervoso. Energizzante, ma anche scudo difensivo per i contrattacchi delle sfide giornaliere. Lo zenzero è l’ideale per placare il guerriero leone al termine della giornata bellicosa.

Dalla Vergine ai Pesci

– La vergine è l’esempio principe di a ogni segno zodiacale il suo infuso o la sua tisana per vivere al meglio la giornata. Riflessivo, razionale, meticoloso, non fa mai il passo più lungo della gamba. Aspetta il nemico in riva al fiume, che, tanto, prima o poi ne passerà cadavere. Ecco quindi un bell’infuso al cardamomo, per proteggere dai mali di stagione e rafforzare l’equilibrio psichico.

– La bilancia è il segno più esposto alla voglia di cibo, di stupire, di sgarrare a diete e principi alimentari. Al di là del suo nome, alle volte pesa poco il senso del benessere e si tuffa nel piacere della tavola. Per questo, ha bisogno di una tisana drenante alla betulla

– Lo scorpione, così come la bilancia, ama la buona cucina e le abbuffate, ma dopo il danno, corre subito ai ripari. Dopo la mangiata, ecco la dieta. Per evitare però questi continui sgarri alla linea, ecco una tisana saziante: scorza e fiori d’arancia

– Il sagittario ama i viaggi, il mondo esotico, l’evasione in spiagge da sogno e oceani cristallini. Ecco quindi perfetto un tè ai frutti esotici.

– Il capricorno dopo aver preso a cornate tutto e tutti, aver sfondato porte e finestre, torna a casa abbattuto e sfinito. Niente di meglio di una tisana alla passiflora, seduti davanti alla tv con tutta la famiglia.

– L’acquario che ama complicarsi la vita, cercare guai e combinare terremoti in periodi di pace, necessita assolutamente di una tisana riflessiva in stile monaci orientali. Perfetta la malva, che dona pace alla mente e al cuore

– I pesci sono sognatori e romantici, campioni di una cavalleria senza tempo e senza macchia. Per farli tornare alla dura realtà quotidiana, consigliamo un bell’infuso alla menta, aspro, ma saporito al punto giusto!