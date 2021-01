Uno dei problemi determinanti per la morte di una pianta è la scelta errata del vaso che la contiene. Questo perché la grandezza del vaso può determinare il ristagno dei liquidi, un cattivo drenaggio o contenere una quantità eccessiva di terreno. Per questo motivo è fondamentale dare a ogni pianta il suo vaso: guida a forma, dimensione e materiale perfetti con questo articolo.

Le dimensioni

Il fattore indubbiamente più importante nella scelta del giusto vaso per una pianta è la grandezza. Larghezza, altezza e profondità ben calibrate determinano la buona riuscita della pianta. Un vaso troppo piccolo riesce a nutrire la pianta per i primi tempi, ma è incapace di farlo nei successivi cicli vegetativi; uno troppo grande, invece, impedisce il drenaggio dei liquidi e provoca la formazione di parassiti. Quanto deve essere grande un vaso per una pianta?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per le piante aromatiche consigliamo di scegliere un vaso che abbia circa 25 centimetri di diametro e di altezza. Per piante di medie dimensioni, anche d’appartamento, è utile acquistare vasi di almeno 35 centimetri di profondità, per lasciare le radici libere di crescere. Per le piante ad albero, con tronchi sufficientemente lunghi, consigliamo tra i 50 centimetri e il metro di altezza.

Il materiale

A ogni pianta il suo vaso: guida a forma, dimensione e materiale perfetti con questi suggerimenti. Fondamentale è, infatti, anche il materiale in cui collocare l’arbusto. Terracotta, vetro, plastiche e resine sono tra i materiali principali. Anche cemento e metallo sono materiali comuni, particolarmente adatti per piante da esterno.

Quelli in plastica sono i più economici e consentono più varietà di scelta. Meglio collocare dentro piante da interno o comunque al riparo da raggi solari eccessivi, per non surriscaldare le radici.

La terracotta è certamente la scelta vincente. Ottimo isolamento termico e perfetto mantenimento d’idratazione del terreno sono garantiti da questo materiale.

Forma e colori

La forma risponde più a criteri estetici che funzionali. In genere serve per ovviare a problematiche di spazio e non influisce troppo sulla crescita della pianta.

Sul colore l’unica regola è prediligere colori chiari e traspiranti. I vasi neri, seppur più moderni e possibilmente gradevoli nell’aspetto, tendono a intrappolare il calore e ad attirare i raggi solari con più semplicità. Meglio collocarli all’interno.