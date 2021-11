Chi non ha molto tempo da spendere per viaggiare può trovare la soluzione perfetta nei piccoli borghi che punteggiano il nostro Paese. Meravigliosi e imperdibili, offrono una toccata e fuga indimenticabile al turista che vuole passare un fine settimana alternativo anche in autunno.

Dal Nord al Sud Italia, non far emo certamente fatica a trovare il luogo ideale dove passare quei 2 o 3 giorni da soli o in compagnia. Il borgo di cui parleremo oggi fa proprio al caso di chi è in cerca di un viaggio lampo.

È un paesino immerso nel bel mezzo della vegetazione umbra, ricco di storia e cultura. Scopriamone le meraviglie in questa semplice e pratica guida.

A novembre dobbiamo visitare assolutamente questo borgo medievale vicino Perugia perfetto per il weekend

Avevamo già visto come anche centri maggiori fossero il luogo adatto per una visita in totale relax e tranquillità in questo periodo. Non per nulla abbiamo consigliato 3 città italiane lontane dal turismo di massa perfette per una toccata e fuga a novembre.

Ma se cerchiamo qualcosa di più singolare e altrettanto suggestivo, consigliamo a tutti di non perdersi la bellissima Bettona. A novembre dobbiamo visitare assolutamente questo borgo medievale vicino Perugia perfetto per il weekend.

Situata nella provincia del capoluogo umbro, Bettona conta poco più di 4.000 abitanti e una magica atmosfera dal sapore antico.

Perfino l’Associazione de “I Borghi più Belli d’Italia” ha riconosciuto le sue bellezze, inserendola meritatamente nella sua lista. Vediamo allora cosa vedere in questo idilliaco paesino arroccato sui colli dell’Umbria.

Un viaggio nel passato

Una volta superate le antichissime mura etrusche e la porta in legno, si può percorrere una delle tante vie in pietra che si snodano nel paese. A queste si alternano piazze e cortili davvero suggestivi, che ricordano gli anni che furono.

Nell’itinerario da intraprendere non possono mancare le numerose bellezze architettoniche di Bettona. Dagli antichi Palazzi Baglioni, Biancalana e del Podestà sino alle secolari chiese di San Crispolto e San Francesco. Il passato qui a Bettona rivive e sembra non avere mai lasciato questo posto.

I prodotti tipici

Bettona è anche la tappa ideale per stuzzicare l’appetito dei più golosi. Tra le specialità da non perdere consigliamo la gustosa torta al testo, un tipo di focaccia farcita di formaggi e salumi locali.

Da provare assolutamente anche il prelibato arrosto di oca, che rende onore non solo al paese ma a tutta l’Umbria. Per finire, come ricordo del nostro viaggio possiamo portare a casa una deliziosa bottiglia di olio o vino di qualità.