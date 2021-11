La magia del Natale accende il nostro Paese di un’atmosfera fantastica e a dir poco surreale. Anche i paesini più piccoli prendono vita e si vivacizzano con luci e addobbi a tema.

Se cerchiamo un luogo perfetto per una toccata e fuga durante le feste, non possiamo perderci la destinazione di oggi.

È un borgo splendido, già di per sé in grado di soddisfare il turista con le sue meraviglie. Ma è durante il periodo natalizio che si vivacizza ulteriormente e si trasforma in un piccolo presepe. A Natale non perdiamoci questo borgo antico che si illumina di luci, colori e un suggestivo mercatino.

Un diamante che brilla di storia e cultura

Anche se pensando all’Emilia-Romagna vengono subito in mente le affollatissime spiagge del periodo estivo, questa regione sa offrire molto di più. Proprio qui, in provincia di Ravenna e alle pendici dell’appennino, sorge un luogo speciale: è il bellissimo borgo di Brisighella.

Eretto alla fine del Duecento, è un concentrato di storia e cultura che infuocherà l’animo di ogni turista. Lo stampo medievale si vede ancora chiaramente nelle sue numerose viuzze che si intrecciano tra loro.

Il suo elemento distintivo principale riguarda i tre colli sui quali si erge. Su ognuno di questi poggiano rispettivamente la Rocca del XV secolo, il Santuario del Monticino e la Torre dell’Orologio.

Tra le strade più suggestive a Brisighella, consigliamo l’Antica Via del Borgo, dalla struttura inconfondibile. Tra gli edifici religiosi vale certamente una visita la Pieve di San Giovanni in Ottavo, del V secolo.

Brisighella è un paese veramente incredibile, che sa intrattenere ogni tipo di turista. Ma il periodo in cui consigliamo di visitarlo maggiormente è quello del Natale. Il motivo è presto detto.

A Natale non perdiamoci questo borgo antico che si illumina di luci, colori e un suggestivo mercatino

Facciamo un giro a Brisighella sotto Natale e non resteremo delusi. In vista delle feste, il centro storico di questo borgo si accende di luce propria, trasformandosi in una sorta di grazioso villaggio di Babbo Natale.

Lo spirito natalizio la fa da padrone qui e rende la visita un’esperienza indimenticabile. Nota di merito per il magnifico presepe vivente organizzato proprio per le feste.

Come ciliegina sulla torta, il 19 dicembre si potrà assistere alla Fiaccolata dei Babbi Natale in pieno centro storico. Un evento impreziosito dalla presenza di mercatini e animazione per tutti.

Sembra un presepe questo antico borgo di artigiani incastonato nel cuore dell’Italia.