Le feste natalizie significano soprattutto una cosa, mangiare. Pranzi e cenoni sono numerosi in questo periodo dell’anno. La cena del 24 dicembre, il pranzo di Natale, il cenone di fine d’anno e il pranzo della Befana sono i classici abbondantissimi pasti. Un cenone o un pranzo delle festività che si rispetti non può terminare senza il dolce, che sia un panettone, un pandoro, o altro. Ma cosa bere con questi dolci? Quale vino abbinare al dessert?

A Natale gli esperti non bevono lo spumante col panettone ma questo grande vino

Per molti l’abbinamento è scontato, col dolce va lo spumante. Quando in tavola ci sono pandoro o panettone spumante o champagne sono scontati. Ma siamo sicuri che sia veramente l’abbinamento più adatto? In realtà non è così e ogni dolce ha la sua tipologia di vino. Iniziamo col dire che ci sono molte tipologie di vino da dessert. Distinguiamo questi alcolici in vini passiti, liquorosi, aromatizzati, spumanti dolci e fermi dolci.

Cominciano con il panettone. Quasi tutti mangiano questo dolce con lo spumante, magari secco. Il vino giusto da bere con il panettone è un grande passito dal caratteristico sapore dolce. A Natale gli esperti non bevono lo spumante col panettone ma questo grande vino che ha un’etichetta in cui viene riportata l’indicazione passito. Chi non vuole rinunciare alle bollicine allora può scegliere uno spumante dolce a base di Moscato.

Un dolce alle castagne vuole un vino rosso, meglio se novello, magari frizzante come il Lambrusco. Ma c’è chi osa e non a torto, con un bianco fermo. I vini fermi dolci sono quelli senza bollicine. I più diffusi sono quelli ottenuti da vitigni di Moscato o Malvasia.

L’abbinamento più adatto con i pasticcini

Con il classico tiramisù l’abbinamento più adatto è quello di un vino Moscato. Tuttavia questo dolce potrebbe essere anche abbinato a uno spumante dolce che ben si lega col sapore del caffè. In realtà gli spumanti dolci possono essere abbinati con ogni dessert. L’etichetta di uno spumante dolce riporta sempre la dicitura vino spumante.

Se in tavola ci sono i pasticcini, un vino dolce come un Moscato o uno spumante dolce sono perfetti. Mentre per una classica torta al cioccolato, la scelta cade su di un rosso passito. Infine con la frutta secca, come mandorle o noci, si può abbinare un vino liquoroso, come un Marsala, un Porto o un Malvasia.

