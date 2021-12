Il Natale, la celebrazione più amata dell’anno, è davvero vicina. Tutti si apprestano a fare gli ultimi regali per amici e famiglia. Chi ha un cane o un gatto probabilmente vorrebbe includere anche loro per lo scarto dei doni. Anche fare un piccolo regalo al cucciolo di un amico può essere un’idea molto gradita. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa ci siamo chiesti quali potrebbero essere i regali migliori per i nostri amici animali. L’obiettivo è facilitare nella scelta, evitando sprechi di tempo e denaro.

A Natale ecco 6 regali divertenti e utili da fare ai nostri amici cane e gatto per renderli felici

Nella lista abbiamo incluso regali utili per la salute o la cura del nostro pet. A questo proposito, consigliamo la lettura dell’articolo Ecco i segreti per avere un cane felice e allungare la sua vita. Al contempo, si è pensato anche al loro divertimento, con giochi spassosi ma economici, che i nostri animali ameranno sicuramente.

Per il cane

Oltre a oggetti sempre utilissimi come ciotole, guinzagli e collari, cappottini e giacche a vento, possiamo fare una scelta meno tradizionale. Per esempio, il nostro cane amerà ricevere una intera scatola dei suoi premietti preferiti. Tra ossa, biscottini e snack, riusciremo a fare una buona scorta.

Se non vogliamo comprare cibo, allora i giochi d’intelligenza sono una scelta fantastica. Sono ideali per sviluppare l’intelligenza del cane, l’odorato, la ricerca, il ragionamento. Si tratta di piccoli giochi creati appositamente, con consegne che il cane deve risolvere per accedere al premietto.

Tra i proprietari di cani, poi, l’oggetto che negli ultimi anni ha registrato milioni di vendite è il kong. Questo uovo scanalato in gomma da riempire con biscotti e cibo, oggi esiste in svariate forme. Il nostro cane lo amerà.

Per il gatto

Anche i gatti sono amanti di snack e premietti. Un’ottima scelta è quella di comprarne solo di naturali, senza additivi, conservanti e zuccheri. Poi, per i gatti casalinghi, il miglior modo per farli felici è movimentare loro la vita.

Quindi acquistiamo un tiragraffi speciale, di forma e materiali inusuali. L’unico problema in questo caso è il costo di questa tipologia di prodotto. Il consiglio è di guardare bene online, per trovare sconti da rivenditori.

Per finire, sappiamo che i gatti amano dormire in alto, in un luogo silenzioso e lontano da possibili folle. Un regalo davvero apprezzato potrebbe essere l’amaca per gatti, pensata per accoglierli e tenerli caldi. La cosa straordinaria è che si può appendere in qualsiasi luogo della casa, basta che sia caldo. Infatti, pochi sanno che i gatti soffrono molto il freddo ed ecco come proteggerli per non avere cattive conseguenze.

A Natale ecco quindi 6 regali divertenti e utili da fare ai nostri amici cane e gatto per renderli felici.