Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per avere una tavola addobbata a modo per Natale, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole illustrare qualche idea per chiudere il tovagliolo di stoffa sulla tavola. Preparare un piatto perfetto, come quello descritto in questo articolo, è importante, ma la presentazione lo è altrettanto. A Natale bisogna piegare il tovagliolo in questo modo per un effetto scenografico.

Classico tovagliolo ad albero di Natale

La forma più gettonata è certamente quella ad albero di Natale.

Per prima cosa munirsi di un tovagliolo di stoffa del colore più in tono con la propria tavola. A questo punto afferrare i due lembi inferiori e sovrapporli sui due superiori, chiudendo il tovagliolo su se stesso a metà. Fare la stessa cosa da sinistra verso destra. Verrà fuori un quadrato perfetto.

A questo punto, ruotare il quadrato e posizionarlo a rombo, in modo che i lembi aperti siano tutti sul basso. Piegare i quattro lembi verso l’alto e formare tanti triangoli. Girare il tovagliolo, chiudere il lembo sinistro e il destro. Capovolgere ulteriormente e bloccare le punte di tutti i triangoli ottenuti sotto quello superiore.

Qualche forma più semplice ed elegante

A fiocco: a Natale bisogna piegare il tovagliolo in questo modo per un effetto scenografico. Il tovagliolo a forma di fiocco rende la tavola elegante, ma si tratta di una forma adatta alla gran parte delle occasioni. Una volta imparato come chiuderlo, esso addobberà le tavole in ogni ricorrenza. Inclinare il tovagliolo a forma di rombo, chiudere su stesso per formare un triangolo.

Arrotolare il triangolo partendo dal basso verso l’alto (dal lato corto a quello lungo al centro). Verrà fuori una striscia trapezoidale. Bloccare la parte centrale e chiudere i due lembi verso l’interno, come a disegnare una croce. Munirsi di un ferma tovagliolo cilindrico e bloccare al centro. Verrà fuori un bellissimo e semplicissimo fiocco.