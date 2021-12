Siamo ormai a metà dicembre e tra pochi giorni sarà finalmente Natale. Una delle festività più amate da grandi e piccini tra decorazioni, regali e tanto cibo.

Ritrovarsi con parenti o amici attorno ad una tavola imbandita è uno dei riti che caratterizzano questo periodo dell’anno.

Ci sono alcuni piatti tipici della tradizione che non possono mancare tra le portate. Tartine, antipasti, cotechini, lenticchie ma anche secondi a base di pesce.

Tra i piatti facili da preparare, perfetti per ogni occasione e d’effetto ci sono le classiche torte salate.

Chi è stufo dalle solite portate potrà anche portare in tavola, insieme al resto, una deliziosa torta salata leggermente diversa dal solito.

Una torta che unisce il gusto intenso della feta con la bontà degli spinaci, ortaggio tipico della stagione invernale. Quindi, a Natale bastano pochi minuti per preparare questo piatto delizioso ma economico che non farà rimpiangere le lasagne.

Ingredienti:

1 kg di spinaci freschi o surgelati;

600 grammi di feta;

10 fogli di pasta sfoglia;

1 cipolla;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta;

olio Evo, quanto basta.

Se si utilizzano spinaci freschi bisognerà pulirli accuratamente per rimuovere eventuali residui di terra. Per gli spinaci surgelati, invece, basterà farli scongelare in un piatto fuori dal frigorifero. In alternativa potranno essere immersi in acqua calda, operazione che ne velocizzerà lo scongelamento.

Gli spinaci, una volta puliti andranno messi a cuocere in acqua bollente con un pizzico di sale per un paio di minuti.

Mentre gli spinaci si raffreddano soffriggere la cipolla in una pentola antiaderente utilizzando un filo di olio.

A questo punto aggiungere gli spinaci, salare e pepare a piacere. Una volta pronti si potrà unire la feta a cubetti, se si preferisce si potrà ridurre in pezzetti più piccoli con le mani.

Ricoprire con carta da forno una teglia prima di stendere il primo foglio di pasta, in seguito andrà unto utilizzando un pennellino. Prima di procedere con il ripieno aggiungere altri quattro fogli di pasta, tutti da ungere.

In seguito aggiungere il ripieno e ricoprire il tutto con i restanti cinque fogli di pasta sfoglia sempre spennellando tra uno e l’altro.

Preriscaldare il forno a 200 gradi e lasciare cuocere per circa un quarto d’ora la torta salata. Per capire se la torta è pronta basterà osservare attentamente la superficie che dovrà essere dorata.

Aspettare che si raffreddi prima di servirla.

Conservazione

Una volta preparata questa torta salata si potrà conservare un paio di giorni sia a temperatura ambiente che in frigorifero. Tuttavia per apprezzarla maggiormente si consiglia di farla riscaldare prima di consumarla nei giorni successivi.