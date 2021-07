Il fastidio del cibo che si blocca in gola e non scende può capitare un po’ a tutti, adulti e bambini.

Nelle situazioni più gravi si ha addirittura la sensazione di soffocare, e di conseguenza si va in panico.

A molti sarà capitata quella tremenda sensazione del cibo in gola che non scende, ecco cosa fare e perché accade.

Attenzione però a non andare incontro a paranoie anche se questo sintomo non va sottovalutato nei soggetti in cui il disagio si presenta spesso. Soprattutto quando è accompagnato anche da un forte dolore al torace. In questo caso si potrebbe trattare di un raro disturbo della motilità dell’esofago: l’acalasia.

L’acalasia è una contrazione anomala della parte finale dell’esofago.

Il sintomo più comune di questo disturbo è la difficoltà nel deglutire, causata dal cibo bloccato nell’esofago.

Gli esperti consigliamo che i modi più comuni per diagnosticare l’acalasia sono: la radiografia con il bario, l’endoscopia, la manometria esofagea.

Fino ad oggi non sono chiare le cause dell’acalasia ma ci sono alcuni trattamenti per migliorare i sintomi:

a) farmaci assunti per via orale;

b) dilatazione con il palloncino;

c) esofagotomia o miotomia laparoscopica di Heller;

d) iniezioni di tossina botulinica: Botox.

Per alleviare il disturbo gli esperti consigliano di:

a) mangiare lentamente;

b) masticare bene il cibo;

c) mangiare sempre il cibo tenendo il corpo in posizione verticale;

d) bere molta acqua durante i pasti;

e) non cenare prima di andare a letto;

f) sistemare molti cuscini per dormire, in modo da mantenere la testa eretta e permettere più facilmente lo svuotamento dell’esofago.

Gli alimenti da evitare

Si consiglia l’assunzione di piccoli pasti e l’ausilio di bevande, anche calde, che rilassano la muscolatura e permettono al cibo di essere deglutito regolarmente.

La masticazione deve essere lenta e protratta, in modo da diminuire il volume del cibo.

Ecco cosa evitare:

frutta pastosa come mele e pere;

le bucce e i semi della frutta;

le parti fibrose di carne e pesce;

carni bianche o rosse soprattutto se non masticate bene;

il riso;

pastina in brodo, minestre in brodo, fette biscottate nel latte.

Per approfondimenti si raccomanda di consultare sempre il proprio medico di fiducia o altri specialisti della materia/patologia.