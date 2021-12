Natale: tempo di pranzi e cene in compagnia di amici e parenti. Per certi versi è senza dubbio il periodo più bello dell’anno. Se non fosse che dobbiamo sobbarcarci l’impegno di cucinare, con l’ansia di non deludere mai i nostri ospiti. Con le ricette classiche difficilmente si sbaglia, ma possono stufare, specialmente parlando di primi piatti come pasticcio, tortellini in brodo, tagliatelle al salmone. Allora oggi vediamo una ricetta diversa, con cui conquistare i palati degli invitati. A metà tra pasta al forno e parmigiana, questo velocissimo piatto di spaghetti stupirà gli ospiti senza alcun dubbio. Prepararlo è semplicissimo, visto che ci vogliono pochissimi ingredienti e nessuna particolare maestria tra i fornelli. Semplice e di grande impatto, questa ricetta potrebbe diventare anche uno dei nostri piatti forti. Vediamola insieme.

A metà tra pasta al forno e parmigiana, questo velocissimo piatto di spaghetti stupirà gli ospiti

Stando agli ingredienti necessari, la ricetta di oggi può sembrare quella di un normale piatto di spaghetti. Ma non è così. Prepareremo, invece, una melanzana ripiena di spaghetti, piatto a metà tra la pasta al forno e la parmigiana che non lascerà indifferenti i nostri ospiti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per preparare questa insolita ricetta, abbiamo bisogno di:

una melanzana;

320 grammi di spaghetti;

olio extravergine di oliva;

passata di pomodoro;

una mozzarella;

parmigiano grattugiato;

uno spicchio di aglio;

sale e pepe a piacimento.

Per velocizzare la preparazione del piatto, è meglio avere un forno a microonde. Altrimenti non c’è problema, possiamo sostituirlo facilmente con un normale forno elettrico.

Procedimento

Partiamo tagliando in due la melanzana (per lungo). Ora, con un po’ di pazienza e un coltello ben affilato, togliamo la polpa della melanzana lasciando integro l’involucro esterno. Conserviamo la polpa e tagliamola in piccoli cubetti.

Ora prendiamo la melanzana svuotata e passiamola al microonde per circa 3 minuti. In alternativa, inforniamola in un normale forno elettrico per circa 15 minuti a 180 gradi ventilato.

Nel mentre, facciamo soffriggere in una padella olio e aglio. Dopodiché, aggiungiamo la passata di pomodoro e i cubetti di melanzana. Aggiustiamo con sale e pepe, e lasciamo cuocere a fuoco lento per 10 minuti.

Al contempo, cuociamo gli spaghetti. Scoliamoli un paio di minuti prima di fine cottura, così da lasciarli leggermente al dente. A questo punto, aggiungiamoli alla padella con il sugo di melanzana. Mescoliamo bene e farciamo le melanzane vuote con gli spaghetti conditi.

Aggiungiamo qualche cubetto di mozzarella e il parmigiano, e inforniamo di nuovo il tutto per 15 minuti a 200 gradi.

Approfondimento

È un concentrato di proteine e vitamine questa frittata alle erbe da preparare velocemente e senza uova