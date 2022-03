Secondo l’oroscopo, il miglior giorno di marzo deve ancora arrivare. Infatti, a metà del mese la Luna piena sarà particolarmente generosa con Acquario, Pesci, Toro e un altro segno zodiacale.

La Luna piena in Vergine elargisce ricchezze a pochi fortunati

Marzo è iniziato alla grande per alcuni: i nati sotto un segno particolarmente fortunato saranno favoriti per tutto il mese da un incontro di pianeti che non si vedeva da anni. Gli effetti si faranno sentire soprattutto in amore. Altri hanno dovuto pazientare un po’, ma la ruota sta girando: a metà marzo la Luna ricopre di ricchezze alcuni segni, ma soprattutto il Leone.

Venerdì 18, infatti, la Luna piena splenderà nella seconda casa astrologica per i nati sotto il segno del Leone. Ma cosa significa?

La seconda casa è quella legata alle proprietà, ai guadagni, agli investimenti. La Luna piena, dunque, elargirà doni abbondanti proprio in questi ambiti. Conviene dunque aspettare il 18 marzo per prendere decisioni legate ai soldi.

Allo stesso tempo, il sole occuperà l’ottava casa, che riguarda le relazioni interpersonali.

Il consiglio per i Leone è dunque quello di non fare tutto da soli: le possibilità di guadagno sono più alte se si uniscono le forze con gli altri.

Ma non è solo il Leone a beneficiare di questa Luna piena. Altri tre segni ci guadagneranno, sebbene in maniera differente.

A metà marzo la Luna ricopre di soldi questo segno zodiacale mentre Acquario, Pesci e Toro si arricchiscono diversamente

Alcuni segni potrebbero ricevere dalla Luna un dono più prezioso di qualsiasi bene materiale: l’amore. Per i single, infatti, l’oroscopo favorisce i nuovi incontri. Nelle coppie, invece, ci si potrà godere una ritrovata complicità.

Questo è vero soprattutto per l’Acquario, dato che la Luna piena cade nella sua casa dell’intimità. Ci si può quindi aspettare una notte di passione e di chiacchiere a cuore aperto.

Bene anche i Pesci, che già vivono una fase molto positiva grazie a Mercurio e Nettuno. La Luna piena illumina il settore delle relazioni, che siano d’amore o di amicizia. È consigliabile dunque dedicare del tempo ai propri cari nella serata del 18 marzo.

Infine, la Luna splende nella casa del romanticismo per i Toro. Il momento è perfetto per una fuga di coppia, magari un weekend nel romantico borgo fra i più belli d’Italia, con castelli e giardini a picco sul mare e una villa da fiaba.

Attenzione, però: la benevolenza della Luna illuminerà solo chi saprà dare importanza ai bisogni del partner. Infatti l’evento astronomico si verificherà nel segno della Vergine, che predilige gli atti di altruismo. Chi coccolerà e vizierà la propria dolce metà verrà ampiamente ricompensato!