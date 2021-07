A meno di un immediato recupero le quotazioni del Ftse Mib Future sono dirette in area 22.000 punti

Durante l’aggiornamento infrasettimanale (clicca qui per leggere) scrivevamo

La morale, quindi, è: nel caso di chiusure giornaliere superiori a 25.240 potremmo assistere a una nuova gamba rialzista. In caso contrario le quotazioni potrebbero tornare in area 24.695. Sotto questo livello, poi, ci sarebbe un’inversione ribassista che potrebbe avere implicazioni anche di lungo periodo. In questo caso, infatti, ci sarebbe la rottura del supporto anche sul time frame settimanale con tutte le conseguenze negative che si possono immaginare.

sul time frame giornaliero numerosi tentativi dei rialzisti sono falliti e, quindi, le quotazioni hanno accelerato al ribasso chiudendo la seduta di venerdì sotto il livello indicato in area 24.695. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché si possa partire per un avvitamento ribassista. A questo punto le quotazioni de Ftse Mib future sono dirette verso il I obiettivo di prezzo in area 24.135. La massima estensione ribassista, invece, passa per area 21.900. Per cui a meno di un immediato recupero le quotazioni del Ftse Mib Future sono dirette in area 22.000.

Anche sul time frame settimanale i segnali che arrivano non sono molto incoraggianti. Dopo 6 settimane in cui le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 24.900 e 26.040 (III obiettivo di prezzo), l’estremo inferiore è stato rotto al ribasso dando un chiaro segnale ribassista. Un’ulteriore conferma dell’inversione ribassista si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 24.220. In questo caso un ritorno almeno fino in area 23.000 diventerebbe molto probabile.

Settimana prossima, quindi, sarà decisiva cosa accadrà nel medio lungo periodo.

Come si vede dal grafico la proiezione in corso è saldamente rialzista e punta al suo massimo traguardo in area 38.920. Solo una chiusura mensile inferiore a 21.720 farebbe definitivamente tramontare lo scenario rialzista.

A meno di un immediato recupero le quotazioni del Ftse Mib Future sono dirette in area 22.000: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 9 luglio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 24.679 in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dell’1,06%.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale e mensile