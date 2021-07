Come scritto più volte su queste pagine, il titolo è stato uno dei migliori bancari dell’ultimo anno. Adesso, però, a meno di miracoli le azioni Banco BPM sono destinate al ribasso.

La chiusura settimanale, infatti, ha rotto l’importantissimo supporto costituito dal I obiettivo di prezzo in area 22,744 euro aprendo le porte a una continuazione della discesa fino in area 2,394 euro. La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 2,048 euro.

Per un’immediata ripresa del rialzo, quindi, sarebbe fondamentale assistere a una chiusura settimanale superiore all’ex supporto in area 2,744 euro. In questo caso le azioni Banco BPM potrebbero ritorna in area 5 euro, su livelli che non vedono da 5 anni.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione dell 5%.

Tra i principali punti di forza di Banco BPM ricordiamo

La crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida.

Con un rapporto prezzo/utili a 13.26 per l’esercizio in corso e 8.81 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili.

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del caso.

Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.

Possiamo, quindi, concludere che l’eventuale ribasso potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto. La strategia ideale potrebbe essere quella di comprare in prossimità dei supporti e far scattare gli stop nel caso di chiusure di time frame inferiori al supporto stesso.

A meno di miracoli le azioni Banco BPM sono destinate al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 2 luglio in area 2,717 euro in ribasso dell’1,56% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.