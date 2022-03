Marzo è il mese in cui cadrà il centenario della nascita di uno dei più grandi intellettuali del ‘900, Pier Paolo Pasolini.

In molte città Italiane si stanno organizzando eventi come mostre o spettacoli in onore di questo eclettico e discusso personaggio.

Non solo autore ma anche regista, giornalista e molto altro. Tra i film nati dalla mente di Pasolini troviamo il famosissimo “Accattone” ma anche “Mamma Roma” con la meravigliosa Anna Magnani.

Le tematiche presenti all’interno della pellicola, uscita nel 1962, riprendono quelle del primo film di Pasolini “Accattone”. Una panoramica sulla vita della periferia romana, su quella fetta di umanità che la popolava.

Una delle differenze rispetto al primo film di Pasolini è che, in questo caso, la protagonista è una donna, nello specifico una prostituta.

Temi e personaggi molto cari a Pasolini che tratterà sempre di quella parte di società emarginata e alla disperata ricerca del riscatto sociale.

Un riscatto sociale che, pur ambitissimo, difficilmente arriverà anche per via della difficoltà di rapportarsi alla borghesia e alle altre classi.

A marzo non perdiamoci questo film classico italiano da vedere assolutamente perché è uno di più belli di sempre

La protagonista, Mamma Roma, è una prostituta che dopo essersi liberata dal controllo del suo protettore decide di richiamare a sé il figlio lontano.

Il figlio non è a conoscenza del mestiere della madre e lei si guarda bene dal farglielo sapere. Si trasferisce in un appartamento nella periferia di Roma e cerca una sorta di riscatto sociale cominciando a lavorare in un mercato rionale.

Con il passare del tempo il figlio scoprirà tutto e comincerà a delinquere fino al tragico epilogo.

Il rapporto tra madre e figlio viene analizzato in maniera minuziosa da Pasolini che si sofferma anche sulle difficoltà ad esprimere i sentimenti.

Un’umanità dolente che non può ambire al riscatto sociale neppure impegnandosi. L’impossibilità di raggiungere una nuova dimensione e di sottrarsi al proprio infausto destino.

Dove vederlo

A marzo, quindi, non perdiamoci questo film classico italiano da vedere assolutamente perché farà riflettere e arricchirà il nostro bagaglio culturale.

Per vedere questo capolavoro sarà sufficiente accedere a YouTube, il film è disponibile gratuitamente e sottotitolato in inglese.

Gli interessati al genere, poi, potranno anche vedere “Accattone” e, il capolavoro di Antonioni “La Notte” ma su Amazon Prime Video.