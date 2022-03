In questo periodo dell’anno frigorifero e dispensa abbondano di ortaggi e frutta incredibilmente saporita. Pompelmi e arance, limone e kiwi e, poi, asparagi, broccoli, bietole, cavolo rosso e cavolfiore. Possiamo trovare pure gli agretti, che faciliterebbero anche il transito intestinale.

Con gli ortaggi di stagione preparare ricette prelibate è molto più semplice, perché basta davvero poco per valorizzare il loro gusto già intenso.

Una deliziosa verdura da servire come antipasto

Con gli asparagi possiamo preparare una quiche salata, ovvero una torta salata velocissima. Occorreranno:

un rotolo di pasta sfoglia;

30 grammi di burro;

300 grammi di asparagi;

3 uova medie;

270 grammi di formaggio morbido;

un bicchiere di latte;

100 millilitri di panna da cucina;

sale e pepe a piacere.

Stendere la sfoglia, bucherellarla e infornarla a 150° C per 10 minuti. Pelare gli asparagi fino a 2 centimetri dalla punta e sbollentarli per alcuni minuti. Scolarli e aggiungerli, poi, in una boule insieme alle uova mescolate precedentemente con formaggio, panna, latte, sale e pepe nero. Infine, versare sulla sfoglia e cuocere per 20 minuti a 180° C.

Un’altra gustosa ricetta al forno

Lo sformato di bietole si prepara con:

700 grammi di bietola;

2 uova;

125 grammi di mozzarella;

60 grammi di parmigiano;

un aglio;

olio d’oliva q.b.;

pangrattato q.b.;

peperoncino e sale a piacere.

Eliminare le foglie esterne della bietola, lavare le foglie rimaste e sbollentarle per 15 minuti. Scolarle, tagliarle a pezzi e saltarle in padella 5 minuti con aglio, olio e peperoncino. Eliminare l’aglio e trasferire tutto in una ciotola con mozzarella a dadini, uova sbattute, sale e formaggio. Ungere una teglia, versare il pangrattato e il composto e cuocere 180°C per 30 minuti.

A marzo facciamo scorta di queste 3 verdure di stagione per cucinare sfiziose torte salate o gustosi tortini

Per il flan di topinambur servono:

1 chilogrammo di topinambur;

3 uova;

un etto di speck;

2 litri di latte;

50 grammi di formaggio grattugiato;

30 grammi di burro;

pangrattato e olio q.b.

Privare i tuberi della buccia esterna, lavarli e tagliarli a strisce sottili. Cuocerli con il latte per 20 minuti. Tagliare lo speck, separare tuorli e albumi e lavorare i tuorli con burro e formaggio. Aggiungere, poi, speck, topinambur e albumi a neve. Ungere gli stampini e versare il pangrattato e il composto. Cuocere a bagnomaria a 160° C per 30 minuti.

Se a marzo facciamo scorta di queste 3 verdure il risultato non potrà che soddisfare il palato di tutta la famiglia.

