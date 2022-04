Il mese di aprile sta per terminare e certamente questo periodo ha portato con sé non poche novità. Addentrandoci nel mondo dell’astrologia, potremo facilmente notare come molte cose siano cambiate per diversi segni zodiacali. Questo perché aprile è certamente un periodo di transizione e alcuni ne hanno avvertito le conseguenze sulla propria pelle, senza alcuna ombra di dubbio. Ma per capire cosa ci riserva anche maggio dovremmo continuare a osservare il transito delle stelle. L’oroscopo, infatti, potrebbe fornirci risposte inaspettate che sicuramente ci stupiranno e ci prepareranno a ciò che ci aspetta.

Aprile e maggio, ecco alcuni segni che hanno avuto fortuna o che potranno averne il prossimo mese

Come appena sottolineato, quindi, aprile è sicuramente stato un mese particolare per tantissimi segni zodiacali. Alcuni hanno certamente goduto delle novità positive che questo mese ha portato con sé. E, in particolare, c’è un segno su tutti che ha potuto assaporare la gioia e il successo durante le ultime settimane. E in questo nostro precedente articolo, abbiamo proprio sottolineato la fortuna di tutte le persone nate sotto questa stella. Al contrario, però, ci sono altri segni che non hanno esattamente avuto un momento facile. E che sicuramente non vedono l’oro che aprile giunga al termine. E di uno in particolare avevamo trattato in un nostro articolo, dando però la speranza di un maggio brillante e splendente.

A maggio fatti coraggio sarà il detto più azzeccato per questo sfortunatissimo segno zodiacale che a inizio mese avrà delle grane importanti

Oggi ci concentriamo su un altro segno che, purtroppo, non avrà esattamente vita facile durante il mese di maggio. Per capirne di più, ci rifacciamo all’oroscopo celtico, sicuro, famoso e, soprattutto, con una storia e una tradizione importantissime alle spalle. In questo caso, ci stiamo riferendo con esattezza al Pioppo, ossia a tutti coloro che sono nati dal 4 all’8 febbraio e dal 5 al 13 di agosto. Il segno di cui stiamo parlando, infatti, sembra avrà delle vere e proprie gatte da pelare durante il mese di maggio. Soprattutto, a livello personale, il Pioppo avrà delle spiacevoli sorprese che riguarderanno una persona molto vicina.

Infatti, pare che questo affetto volterà le spalle a coloro che sono nati sotto questa stella, lasciandoli con un dolore abbastanza importante. Ciò che il Pioppo dovrà fare è capire che spesso è meglio essere soli che male accompagnati e concentrarsi sugli altri legami importanti. Quindi, possiamo sicuramente affermare che a maggio fatti coraggio sarà il detto più azzeccato per il Pioppo che, dopo un breve periodo di smarrimento, riuscirà a ritrovare la serenità.

