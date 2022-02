Marzo ancora non è cominciato ma l’oroscopo ha già svelato alcuni retroscena interessanti.

Per esempio, in quest’articolo precedente, abbiamo anticipato che sarà un mese d’oro per Ariete e Gemelli ma che, invece, quest’altro segno sarà davvero sfortunatissimo.

Però, si tratta solo di bilanci mensili, che dividono i 12 dello zodiaco in più fortunati e più sventurati.

Per questo potremmo essere curiosi di sapere cosa accadrà nell’imminente, come si aprirà marzo e cosa hanno in serbo per noi i primissimi giorni.

A queste curiosità cercheremo di dare risposta proprio nell’articolo di oggi.

A inizio marzo la Luna nuova in Pesci e Giove generoso porteranno questi 4 segni dell’oroscopo al top della fortuna

Il quadro astrale dei primi giorni del mese che ci porterà la primavera sembra essere particolarmente interessante.

Innanzitutto, il 2 marzo ci sarà la Luna nuova o novilunio. Questo significherebbe che avremo un cielo notturno senza la luce della Luna, che non sarà visibile in quanto congiunta con il Sole.

Generalmente, un evento così particolare sarebbe associato ad un momento di crescita interiore costernato da tanti piccoli sviluppi. Però, la Luna nuova del 2 marzo si verificherà in corrispondenza dei Pesci. Ciò vorrebbe dire che le caratteristiche proprie di questo segno prenderanno il sopravvento e che influenzeranno anche tutti gli altri protagonisti dell’oroscopo. In particolare, sarà un periodo in cui fare spazio alle emozioni sopprimendo la razionalità, in cui sognare e affidarsi all’intuito, in cui nutrire la creatività.

A tutto ciò, poi, si aggiungerebbe anche un transito particolarmente benevolo di Giove, un pianeta che regalerebbe ottimismo e positività. Ma questa composizione celeste così propizia quali segni riguarderà? Ecco quale sarebbe il quartetto fortunato.

Vergine

Partiamo da questo segno di terra, che fa girare la testa a tutto lo zodiaco per la sua puntigliosità e il suo elevato senso di responsabilità. Per la Vergine si prospetterebbe un 1-3 marzo particolarmente stimolante. Quindi, potrebbe essere il momento per avviare quel cambiamento messo da tempo in stand by.

Toro

Un altro segno di terra si aggiunge al gruppo dei fortunati d’inizio marzo ed è il Toro, che ha una pazienza e una riflessività invidiabili. L’oroscopo anticipa che saranno giorni positivi ma anche che i frutti di questo fato generoso non pioveranno dal cielo. Quindi, ci sarà bisogno di un po’ di impegno per raccoglierli.

Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario sono i veri sognatori dello zodiaco e aspettavano da tempo questo momento per uscire finalmente allo scoperto. In generale tutto il mese di marzo sarà favorevole ma il 2, giorno della Luna piena, darà il via alle danze. Allora, occhi aperti perché qualcosa di bello dovrebbe proprio capitare.

Ariete

Infine, completa il quartetto l’Ariete, il più testardo del gruppo ma il più energico. A inizio marzo la Luna nuova in Pesci darà ancora più forza alla sua naturale impulsività ma regalerà tante gioie in amore. In particolare, saranno 2-3 giorni particolarmente passionali sia per i single sia per le coppie.

