Non appena si pronuncia la parola diabete, la mente corre veloce all’universo zuccheri e i dolci in generale. Si tratta di alimenti a cui di norma i diabetici (ma non solo) prestano attenzione, in quanto potrebbero creare dei problemi. Tuttavia, oltre alla scelta degli alimenti anche quest’altro particolare potrebbe aiutare a fare la differenza.

Oltre ai dolci, tuttavia, anche altri alimenti vengono attenzionati per le loro possibili ripercussioni. Può essere il caso dei latticini, il cui consumo è in genere sconsigliato a chi è predisposto al diabete di tipo 2, per via del loro eccesso contenuto di grassi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ora, secondo le conclusioni di una recente ricerca, le cose potrebbero essere in parte diverse rispetto a quanto finora accertato. Come vedremo a breve, infatti, a gran sorpresa questi cibi potrebbero ridurre il rischio diabete secondo questo studio.

I passaggi chiave del nuovo studio

Il nostro riferimento è allo studio condotto da alcuni ricercatori e pubblicato il 29 ottobre sul “Nutrition Journal”. Secondo l’indagine, non tutti i latticini aumentano il rischio di diabete 2 tra i pazienti già a rischio. Anzi, in alcuni casi arrivano addirittura a ridurlo. Ecco perché le conclusioni hanno spiazzato in primis gli stessi medici.

Lo studio è stato condotto su un campione di 639 pazienti ai quali era stato accertato un pre-diabete. In particolare, i ricercatori si sono concentrati per 3 anni sui loro regimi dietetici, per studiare tutti i possibili ed eventuali nessi (alimenti-diabete).

A distanza di 9 anni, i medici hanno misurato innanzitutto quanti pazienti del campione avevano effettivamente sviluppato questa forma di diabete. È risultato che un partecipante su quattro aveva sviluppato la malattia.

Quali latticini avevano consumato?

I ricercatori son andati ben oltre questa prima informazione e si sono soffermati sui loro regimi dietetici. Ed è apparso loro evidente che chi aveva consumato latticini con minor contenuto di grassi era collegato a un minor rischio di diabete di tipo 2.

Non solo, ma tra questi derivati del latte, il latte scremato e yogurt bianco (specie quello magro) sarebbero addirittura in grado di prevenirne lo sviluppo.

Di contro, coloro i quali avevano ridotto il consumo di yogurt e latte magro avevano accresciuto il rischio di sviluppare questa patologia.

A gran sorpresa questi cibi potrebbero ridurre il rischio diabete secondo questo studio

Se alcuni latticini sono stati “promossi”, la stessa sorte non è toccata ad altri derivati del latte. Ad esempio il formaggio stagionato ha determinato un aumento del 66% del rischio del diabete di tipo 2. Ancora, anche chi ha solo sostituito yogurt magro con formaggio ha accresciuto il rischio del 47%.

In generale, le conclusioni di questo studio si accodano e associano ai risultati di altre ricerche. Il consumo di yogurt, al netto del loro contenuto in grassi, si associa a un più ridotto rischio di diabete di tipo 2.

Infine, una doverosa precisazione. L’autorevolezza delle conclusioni dello studio non avallano a interrompere e/o modificare eventuali regimi alimentari impostati già con il proprio medico. Prima di assumere qualsiasi decisione, infatti, va ascoltato in tutto e per tutto il parere di chi ci segue e conosce da molto più tempo.

Approfondimento

Ecco il tiramisù super cremoso e leggero con basso indice glicemico e senza zucchero.