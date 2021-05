A giugno visitiamo 3 coloratissimi campi di fiori e giardini spettacolari in giro per l’Italia e avremo foto perfette per i social

La primavera comincia a cedere il posto all’estate. Alcuni fiori però ci strizzano ancora l’occhiolino e si mostrano in tutta la loro bellezza proprio adesso. Abbiamo sempre desiderato essere il protagonista di quelle foto meraviglioso scattate in campi di lavanda o di papaveri? Questo è l’articolo giusto per noi. A giugno quindi visitiamo questi 3 coloratissimi campi di fiori e giardini spettacolari in giro per l’Italia e avremo foto perfette per i social.

La lavanda di Elvio

Questo campo di lavanda si trova in un luogo piuttosto inaspettato, ma non lo cambieremmo per nulla al mondo. Si trova infatti giusto accanto al mare, fra reperti archeologici e una flora e una fauna davvero ricca. Ci troviamo nella penisola del Sinis, in Sardegna. Ci accoglie l’azienda che ha creato questo piccolo paradiso, la Lavanda di Elvio. Qui, non solo potremmo fare delle indimenticabili foto al tramonto, ma possiamo anche partecipare alla raccolta della lavanda che si tiene proprio a giugno.

Le lenticchie di Castelluccio di Norcia

Altra meta che non possiamo davvero lasciarci sfuggire è Castelluccio di Norcia. Il borgo in sé vale la pena di essere visitato, ma a giugno tutti i campi intorno adesso si colorano di arcobaleno. Infatti, è in questo periodo che fioriscono le lenticchie, creando nastri colorati di rosso, giallo e bianco. Possiamo visitarlo in autonomia o goderceli dall’alto del borgo arroccato sulla collina. Possiamo però anche approfittare di visite guidate e degustazioni di lenticchie.

I rododendri dell’Oasi Zegna

Adesso la nostra visita ci porta a un giardino in provincia di Biella e realizzato interamente da Ermenegildo Zegna. Questo si chiama proprio Oasi Zegna, dove fra maggio e giugno è tutto un tripudio di rododendri in fiore. Uno spettacolo magnifico che ha portato il giardino a vincere il premio di fioritura più bella d’Italia nel 2017. All’interno dell’oasi possiamo accedere gratuitamente e semplicemente passeggiare, e possiamo farlo anche coi nostri cani. Si tratta di un percorso fruibile anche per le persone con disabilità. Ci sono però anche diverse attività che vengono organizzate ogni anno per i visitatori. Tre più apprezzati, ci sono i picnic gastronomici. Ma anche le strutture alberghiere della zona e ristoranti offrono speciali menu fioriti.

