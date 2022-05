Quando vogliamo visitare posti nuovi e fare una piccola vacanza, pensiamo subito ad aerei, treni e viaggi lunghi e faticosi.

L’idea di vacanza si collega allo spostamento dal luogo in cui si abita, come se fosse necessario allontanarsi per godere di un momento di pace. Ed ecco che quando si avvicina il fine settimana o c’è un ponte come quello del prossimo 2 giugno, controlliamo subito i biglietti. Confrontiamo i prezzi, cerchiamo le soluzioni con il miglior rapporto qualità-prezzo e gli hotel più confortevoli. Purtroppo, però, i rincari di luce e gas hanno influito anche sui costi di alloggi e trasporti ed i prezzi sono lievitati. Ricordiamo poi che l’alta stagione si avvicina e con lei anche l’incremento del costo delle vacanze, specialmente nelle località marittime.

E se le nostre finanze non ci permettono di affrontare le spese di viaggi in posti di mare, dobbiamo rinunciare a “fare i turisti”? Assolutamente no, perché anche la città può offrirci un momento di relax e di piacere per gli occhi e l’anima.

Gli esperti di viaggi di ProiezionidiBorsa hanno adocchiato un meraviglioso giardino nella città di Firenze, dove trascorrere una domenica o un sabato diversi dal solito.

Vediamo di quale si tratta.

A Firenze c’è un giardino fiabesco dove trascorrere una giornata di relax senza dover necessariamente uscire dalla città

Si tratta del meraviglioso giardino delle rose, a cui avevamo fatto cenno in un precedente articolo sui luoghi da visitare nel capoluogo toscano.

Il giardino si trova nella zona di Oltrarno e vi si può accedere da tre ingressi diversi. In passato, era aperto al pubblico soltanto in alcuni periodi dell’anno, come il giardino dell’iris che ha chiuso proprio lo scorso 20 maggio.

Ad oggi, però, questa bellissima distesa di verde e colori sgargianti accoglie i suoi visitatori tutto l’anno, con orari diversi in base alla stagione. In questo periodo, ad esempio, l’apertura è alle ore 9.00, tranne la domenica alle 10.00, e la chiusura intorno alle 20.00. Inoltre, l’accesso è gratuito.

La sua costruzione risale al lontano 1865, ad opera dell’architetto e ingegnere fiorentino Giuseppe Poggi.

Al suo interno troviamo oltre 300 varietà di profumatissime rose, ma non soltanto. Infatti, ospita anche un giardino giapponese, alberi di limone e 12 statue dello scultore e pittore belga Fulon.

Per trascorrere una giornata all’insegna della bellezza e dei colori, pur senza uscire dalla città, a Firenze c’è un giardino fiabesco da visitare assolutamente.

Ci sentiremo dei turisti anche senza indossare il costume e le infradito.

