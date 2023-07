A fine luglio l’oroscopo premia 4 segni zodiacali che avranno guadagni inattesi col primo quarto di Luna

Vuoi conoscere l’oroscopo dal 24 al 30 luglio per il tuo segno zodiacale? Scopri di seguito le previsioni. Le stelle favoriscono quattro segni in particolare, che in ambito lavorativo passeranno giornate produttive. Ecco quali sono e i vantaggi che otterranno col favore dei pianeti.

L’estate entra finalmente nel vivo, anche per quanto riguarda l’oroscopo. L’ultima parte di luglio si prospetta davvero intrigante, soprattutto per quattro segni zodiacali. Saranno loro a ricevere le fortune più grandi, grazie all’influsso positivo dei pianeti. Vediamo chi sono i grandi favoriti fino al 30 luglio e cosa accadrà loro di bello secondo l’astrologia.

A fine luglio l’oroscopo premia Cancro e Vergine con grandi profitti

La prossima settimana si caratterizzerà per il primo quarto di Luna. Questo evento si formerà grazie al Sole in Leone e la Luna stessa in Scorpione. Ma quello che interessa sapere è che saranno sette giorni positivi per il segno del Cancro. A lavoro, infatti, si proseguirà sulla falsa riga dell’ultimo periodo. Tradotto: gli affari andranno benone, anche per il sestile di Mercurio che appoggia su ogni fronte. Gli accordi in sospeso si potranno chiudere e le tanto attese risposte professionali potrebbero giungere. Si avrà anche la giusta determinazione per stabilire condizioni favorevoli e rapporti proficui coi soci. Probabilmente è il momento ideale per chiedere un aumento in azienda o sollecitare una promozione.

A fine luglio l’oroscopo premia anche la Vergine. Dopo la recente fase di stallo, si sta iniziando a fare sul serio. Da martedì si avrà Mercurio a favore: nuove proposte e contatti utili faranno capolino. Questo cielo sereno farà passare le vacanze con maggiore serenità. I liberi professionisti potrebbero addirittura pensare di posticiparle, per sfruttare l’onda positiva negli affari. Tra il 25 e il 27 si riceveranno le notizie migliori.

Guadagni facili per Scorpione e Sagittario

Dopo tutti gli sforzi e i sacrifici fatti in precedenza, è il momento di raccogliere gli ambiti frutti per tutti gli Scorpione. Le casse, che finora avevano destato preoccupazione, si rimpingueranno grazie all’appoggio di Mercurio. La giornata più attiva sarà quella di martedì 25, quando si parlerà di un cambio di sede o squadra di lavoro. Chi sta cercando un’occupazione potrebbe ricevere qualche offerta allettante da chi gli sta più vicino, come ad esempio un amico.

Nuove sfide e avventure attendono, infine, il Sagittario. A mettersi in gioco saranno soprattutto i lavoratori autonomi, che senza paura affronteranno ogni tipo di impegno. Il trigono di Sole e Marte porterà tanta grinta e fantasia. Si avranno idee da proporre ai capi e consigli da dispensare ai colleghi. Affari in chiusura tra lunedì e martedì, mentre il 26 si potrebbe sentire un po’ di fatica. Nulla che pregiudicherà i propri piani per il futuro, comunque.