A febbraio su Sky sono in arrivo film appena usciti al cinema e serie tv debuttanti

Come ogni mese, Sky offre un cartellone ricco per i suoi abbonati. Non passa giorno nel quale non proponga prime visioni cinematografiche o nuove puntate delle sue serie TV. A volte, addirittura, film Original, ovvero mai transitati per le sale.

Anche il prossimo mese si presenta decisamente appetibile per gli abbonati. Sono tanti, infatti, i titoli che sono passati, da poco, nei cinema. Il 6, debutta il nuovo film di Nanni Moretti, Tre Piani, con un cast che include, tra gli altri, Scamarcio e la Buy. Il giorno successivo, invece, sarà Milla Jovovich la grande protagonista di Monster Hunter, ispirato al famoso videogioco, nel quale l’attrice vestirà i panni di Artemis.

Si avvicina San Valentino e il film Il mondo che verrà, dall’8/2, racconta una passione proibita. Per un pubblico più giovane va segnalato, l’11, il cartone Spirit – Il ribelle che ha per protagonista un mustang selvaggio. Di genere biografico è Eiffel, su Sky dal 14, che vedrà al centro della vicenda l’ingegnere che costruì la famosa torre parigina. Completamente differente è Mondocane (dal 15), uno sci-fi italiano ambientato a Taranto.

Tanti generi sono rappresentati nel cartellone di febbraio

A febbraio su Sky sono in arrivo film che spaziano in ogni genere cinematografico. A partire dalla fantascienza, come, il 18, Voyagers, con Colin Farrell e Lily-Rose Depp. È la storia di un equipaggio che, nello spazio, precipita nella follia. Si torna, invece, indietro nel tempo, il 20, con Delicieux, dramma storico ambientato nella Francia del 1789, alla vigilia della Rivoluzione. Di genere action è il lungometraggio programmato per lunedì 21.

Si tratta di Nobody nel quale un passante, che aiuta una donna molestata, finisce bersaglio di alcuni malfattori. A tinte familiari è Falling (il 23/2), dove un padre conservatore fatica a convivere con le scelte del figlio. Il 25 spazio all’ultimo capitolo di La notte del giudizio per sempre, saga distopica nella quale, per un giorno, si può uccidere senza conseguenze penali. In The Shift, del 27, due diciassettenni compiono un attentato in una scuola di Bruxelles. E il 28, Space Jam – New Legends, vede il cestista LeBron James alle prese con Bugs Bunny, in una partita di basket.

A febbraio su Sky sono in arrivo film appena usciti al cinema e serie tv debuttanti

Per quanto riguarda i serial televisivi, invece, arriva, il 4/2, la stagione numero 22 di Law & Order: unità speciale. Debutta, il 7, Vigil, che parte da un decesso a bordo di un sottomarino nucleare. Nuovo è anche Wolfe (il 15), che racconta di un investigatore del nord Inghilterra. Al femminile è la miniserie Affari segreti di damigelle, dal 19 su Sky Serie, dove l’amicizia dovrà superare situazioni di vita e di morte. Infine, il 28, debutta Hotel Portofino, ambientato, in Italia, nel 1920.