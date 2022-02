Pur trovandoci ancora in pieno inverno, il mese di febbraio rappresenta uno spartiacque importante per cominciare la programmazione delle colture primaverili. Durante questo mese, infatti, nonostante le basse temperature, dobbiamo prepararci ad accogliere al meglio la prossima stagione. E così, oltre alla raccolta di carciofi e salvia, possiamo dedicarci alla semina di frutta e verdura. Insalata, cipolle, carote, ma anche gustosi frutti che diventeranno i protagonisti delle nostre golose preparazioni in cucina.

Pertanto, se abbiamo a disposizione una serra fredda, potremmo cominciare a programmare le colture per la prossima primavera. Infatti, a febbraio possiamo seminare in serra fredda una grande varietà di colture da orto.

La semina in serra fredda

Generalmente, in base al luogo e alla temperatura ambientale, decidiamo se seminare in serra fredda o in serra calda. La prima, rispetto alla seconda, non ha riscaldamento artificiale. Tuttavia, protegge le piantine dalle avverse condizioni atmosferiche. Solitamente, rappresenta una soluzione esterna di facile esecuzione. Infatti, ci basterà munirci di teli in plastica così da ricoprire le piante. Questo tipo di serra è utile soprattutto per le piante rustiche, che hanno comunque l’esigenza di restare all’aria aperta, poiché permette loro di crescere al meglio. Inoltre, poiché le semine verranno fatte sotto il telo plastificato, durante i mesi invernali potremmo approfittare del calore solare per riscaldare in modo naturale la serra. Altra nota positiva della semina in serra fredda consiste nel fatto che, in alcuni casi, potrebbe prolungare la stagione vegetativa delle piante. In tal senso, le piante potrebbero crescere al meglio e regalarci raccolti precoci o tardivi.

A febbraio possiamo seminare in serra fredda questo prelibato frutto primaverile, ingrediente base delle nostre dolci crostate

Pertanto, se effettuiamo regolarmente la coltivazione in serra fredda, potremmo prepararci ad una golosa primavera, seminando nei nostri orti le dolci fragoline di bosco. Questa pianta si adatta facilmente alle basse temperature invernali. Dunque, seminandola verso la fine di febbraio, potremmo assicurarci grossi e prelibati raccolti all’inizio del periodo primaverile.

Potremmo, così, procedere con la semina in serra a freddo o in semenzaio. Dovremo realizzare un mix composto da terriccio e torba (60% il primo, 40% il secondo). In seguito, bagniamo la terra e procediamo con la semina a spaglio, distanziando i semi di circa 30 cm, senza interrarli troppo in profondità. Ci basterà, poi, irrigare regolarmente le piantine fino agli inizi di aprile. Pertanto, all’inizio della primavera, avremo a disposizione sulle nostre tavole le golose fragoline di bosco, con cui possiamo realizzare gustose e fragranti crostate di frutta.

